Rutina facial de noche: estos son los pasos a seguir para cuidar la piel antes de dormir

Tras un largo día no hay nada mejor que mimar nuestra piel, disfrutando de los increíbles aromas de los productos que utilizamos y dedicándonos tiempo a nosotras mismas. Durante la noche, nuestra piel se recupera de todas las agresiones presentes en el día a día como radicales libres, contaminación y la exposición a la luz solar o la luz azul de los dispositivos electrónicos. Por todo ello, la rutina de belleza de noche juega un papel fundamental en nuestro rostro.

Mientras dormimos, a las células de la epidermis les llega una mayor cantidad de oxígeno, por lo que la piel se regenera más rápido y se recupera de las agresiones a las que se expone en el día a día. Por ello, debemos aportar un extra de hidratación y de activos especiales para ayudar a que la piel se reponga y se vea mucho más tersa y luminosa.

Por esto mismo, cuidarnos la piel por la noche es uno de los pasos más importantes de nuestra rutina que no nos debemos saltar y para que sea efectiva, es necesario seguir una serie de pasos.

1. Limpieza en profundidad

Este paso es realmente importante, no solo por quitar el maquillaje, sino por retirar los restos de sudor y suciedad de todo el día. Para asegurarnos que la piel está perfectamente limpia es necesario utilizar un desmaquillante que puede ser en aceite, en crema, jabonoso... (hay en diferentes texturas, busca una con la que te sientas confortable). No dejes de hacerlo cada noche, aunque no te hayas puesto maquillaje.

Limpiador en aceite de Two Poles y limpiador facial de Fresh Cortesía

Two Poles es un aceite facial desmaquillante (PVP: 29 €) formulado con aceite de oliva, almendras dulces y extracto de zanahoria que deshace por completo maquillaje y el protector solar, ayuda a defendernos de los radicales libres y de la polución (con extracto de zanahoria), mejora la apariencia de los poros y se aclara muy fácilmente con agua, por lo que no deja ningún residuo graso en la piel.

Si también buscamos un buen limpiador jabonoso, el Soy Face Cleanser de Fresh (38,99 €) puede ser una opción. Formulado con proteínas de soja, agua de rosas y extracto de pepino, este limpiador facial calma la epidermis y conserva su hidratación para una piel luminosa, saludable y radiante.

2. Tónico

Según Estefanía Nieto, directora técnica de la firma húngara Omorovicza: “Un tónico se puede convertir en un aliado imprescindible ante determinadas situaciones. De hecho, puede ser el punto de inflexión entre que una rutina de cuidado nos siente bien o mal, ya que será el responsable de trabajar la piel desde el inicio para optimizarla y prepararla para los productos que vendrán después". Los tónicos hacen que nuestra piel trabaje "como una esponja" y absorban mucho mejor los activos que vayamos a poner después.

A la hora de escoger un buen tónico para la rutina de noche, debemos decantarnos por aquellos que también calmen la piel.

Tónico Hypoallergenic Rebalancing Elixir de Perricone MD Cortesía

Hypoallergenic Rebalancing Elixir de Perricone MD (99 €). Equilibra y también calma en profundidad, siendo un aliado único para quienes padecen sensibilidad excesiva o para los que sufren de procesos inflamatorios, como el acné, gracias a que contiene cannabidiol puro, uno de los activos más calmantes.

3. Sérum

Para conseguir una rutina completa, no podemos olvidarnos de los sérums. A diferencia de los que podemos utilizar por el día, como los que contienen vitamina C, por la noche debemos seleccionar aquellos que nos ayuden a renovar la piel.

Un activo efectivo en rutinas de noche es el bakuchiol. También conocido como el retinol vegano, es el mejor aliado para la estimulación de colágeno, ácido hialurónico y fibras elásticas, siendo muy útil en el control del acné, las marcas y para combatir los signos del envejecimiento, como manchas y arrugas.

Lilac Bakuchiol Serum de Innia Beauty Cortesía

Lilac Bakuchiol Serum de Innia Beauty (PVP: 26,96 €) con melatonina y un efecto antioxidante que ayuda a neutralizar los efectos negativos de los radicales libres (rayos UV, polución...) evitando de esta manera el envejecimiento prematuro de la piel y el daño oxidativo, potenciando los efectos del bakuchiol. También contiene péptidos antiedad como el Syn-ake, que consigue minimizar y suavizar las arrugas estáticas y dinámicas.

4. Contorno de ojos

Cuidar del contorno de ojos no solo mantendrá las arrugas a raya, también nos dará una mirada más luminosa y descongestionada. Escoger el contorno de ojos adecuado por la noche nos hará levantarnos con la zona mucho más despierta e iluminada, aunque hayamos dormido menos de 8 horas.

Contorno de ojos Eyes-Absolute de Lierac Cortesía

El contorno Eyes-Absolute de Lierac (34,95 €) contiene activos antiedad que reafirman los párpados y reducen las arrugas al mismo tiempo. Su fórmula descongestionante favorece la microcirculación sanguínea fomentando un rostro sin bolsas ni ojeras. Por otro lado, contiene extracto de perlas blancas ricas en oligoelementos que reavivan el resplandor de la mirada para un resultado joven y elástico.

5. Crema hidratante

A diferencia de las cremas hidratantes de día, las de noche son más ricas para darle a la piel un plus de nutrición e hidratación mientras se renueva.

Crema hidratante de noche Hangover Pillow Cream de Too Faced Cortesía

Si pensamos en una crema hidratante de noche la textura de Hangover Pillow Cream de Too Faced (44,99 €), es muy confortable. Su fórmula contiene una mezcla de minerales, agua de coco, algas marinas, mantequilla de semillas de mango, aceite de aguacate, vitamina B y otros ingredientes nutritivos, además de ingredientes como ácido hialurónico que retiene la humedad en la piel.

