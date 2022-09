Cuando comenzamos el viaje de cuidarnos y proteger nuestra piel, ya sea para mantenerla saludable y sin imperfecciones como para frenar el envejecimiento, una de las primeras preguntas que debemos hacernos es cuál es nuestro tipo de piel. Una de las formas más fáciles de averiguarlo es lavar el rostro y observar su comportamiento 30 minutos después.

Si una vez transcurrido ese tiempo la notamos tirante, tendríamos la piel seca. Si, por el contrario, está llena de brillos y untuosa al tacto, es grasa; Pero si solo notamos brillo en la zona de la frente, nariz y barbilla, estaríamos hablando de una piel mixta.

Por desgracia, este último tipo de piel es el más difícil de cuidar, ya que requiere productos que hidraten bien las mejillas, pero no produzcan brotes de acné y otros que matifiquen la conocida zona 'T', pero que no sequen los pómulos, por lo que tenemos que encontrar el equilibrio.

"La piel mixta es el tipo de piel más común y cursa con una combinación de partes más grasas y otras más secas, dando lugar a brillos, imperfecciones y poros obstruidos o dilatados a causa de una mayor secreción sebácea, sobre todo en las zonas de la frente, la nariz y el mentón", nos explica Iván Lorenzo, farmacéutico y director científico de Olyan farma.

Para poder crear la rutina perfecta, debemos fijarnos en los activos que llevan lo que nos vayamos a poner en el rostro. "Todos los productos que se usen en la rutina deberán ser 'oil free' y no comedogénicos, sobre todo en las zonas más grasas, ¡sin olvidar la hidratación! En este tipo de pieles regular la producción de sebo mejorará el estado de la piel y la prevención de patologías asociadas como el acné" añade el experto.

Lorenzo nos aconseja acudir a cosméticos que contengan ácido salicílico (poros) ácido azelaico (antiimperfecciones y matíficante), retinol, ácido hialurónico y niacinamida, evitando los exfoliantes que no sean químicos o enzimáticos y, sobre todo, las siliconas, "ya que pueden obstruir los poros", comenta. Con esto en mente, ya podemos construir nuestra rutina facial completa.

1. Doble limpieza

Aunque es una moda de la cosméticas, las pieles mixtas se beneficiarán de una buena doble limpieza. "Siempre hay que realizar una doble limpieza por las noches, con un primer paso oleoso como una leche desmaquillante y un segundo paso con un limpiador acuoso, pero que no sea agresivo, para evitar irritaciones", nos aclara el experto.

Los aceites del desmaquillante actúan como un imán para el sebo, restos de maquillaje y la crema solar, derritiéndolos y haciendo que sea mucho más fácil eliminarlos. Por otro lado, el limpiador acuoso termina por limpiar el rostro, eliminando los restos del aceite.

El aceite limpiador Vitamin E-Raser Cleansing Oil de Meisani (24,95 €) contiene más de un 79% de ingredientes de origen natural en un cóctel de vitaminas para controlar los radicales libres que no obstruye los poros. Es perfecto para combinarlo con el Cicapair Enzyme Foam Cleanser de Dr.Jart+ (23,99 €), un limpiador que elimina suavemente las impurezas y minimizan la irritación y el enrojecimiento de la piel, proporcionando una hidratación intensa.

Limpiador en aceite de Meisani y limpiador jabonoso de Dr.Jart+ Cortesía

2. Tónico

Los tónicos ayudan a que los activos que vayamos a poner después penetren mucho mejor en la piel y si además aporta beneficios extra, es perfecto. Por ejemplo, el tónico Clearing Face Tonic de Dra. Schrammek (32 €) nos ayudará con este paso.

Está formulado para que pueda usarse a cualquier edad. Desde pieles jóvenes que empiecen a tener acné hasta las más adultas. "Además de tratar las impurezas, al ser 0% irritante no reseca la piel, algo común en productos diseñados para este tipo de rostros", señala Ana Gallego, de Dra. Schrammek España. Contiene niacinamida, zinc y alantoina, entre otros ingredientes, lo que matiza y uniformiza la piel, regula la producción excesiva de sebo y ayuda a reducir las impurezas y a prevenir su inflamación.

Tónico 'Clearing Face Tonic' de Dra. Schrammek Cortesía

3. Tratamiento específico

Para librarnos del acné podemos utilizar tratamientos específicos, ya sea en forma de sérum o crema. En este paso tenemos que fijarnos muy bien en los ingredientes y uno de los favoritos de las pieles mixtas es el ácido azelaico.

Este activo lo podemos encontrar en la crema Ácido Azelaico 20% de Boderm Acmed (18,62 €). Es idóneo para tratar pieles con acné, rosácea y la regulación del sebo de la piel del rostro. Formulado con ácido azelaico al 20%, que contribuye a eliminar los radicales libres y posee una acción antiinflamatoria.

Crema 'Ácido Azelaico 20%' de Boderm Acmed Cortesía

4. Crema hidratante

La hidratación y la nutrición es muy importante para mantener los brillos a raya y las mejillas saludables y esto lo podemos conseguir con una crema 'oil free'. Estas cremas consiguen que la piel se vea jugosa y joven sin producir brotes de acné, por lo que son ideales para las pieles mixtas.

La crema hidratante Ultra Facial Oil-Free Gel Cream de Kiehl's (16,99 €) ayuda a la piel a mantener la hidratación en textura no grasa, manteniéndola sin brillos durante 24 horas. Los ingredientes principales son glicoproteína glacial, aminoácido micronizado y extracto de pepino, que reduce la apariencia de sebo y brillo facial, hidrata profundamente y aporta frescor.

Crema hidratante 'Ultra Facial Oil-Free Gel Cream' de Kiehl's Cortesía

5. Crema solar

Ya sea verano, otoño, invierno o primavera, llevar crema con protector solar todos los días es fundamental. No solo protege la piel de las posibles quemaduras y manchas, también es el mejor cosmético que podemos utilizar contra el fotoenvejecimiento.

Las pieles mixtas se beneficiarán de aquellas texturas más ligeras y que no dejen una sensación aceitosa en la piel, como la The Every Single Day SPF 50 de 3INA (22,95 €), que ofrece una protección diaria superligera con factor de protección solar de alta protección frente a los rayos UVA-UVB y la luz azul. Además, contiene ácido hialurónico para mantener la piel hidratada.

Protector solar 'The Every Single Day SPF 50' de 3INA Cortesía

