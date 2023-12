Este es el sérum con vitamina C para iluminar la piel que se fabrica en España y que ya usa Antonela Rocuzzo

Con la llegada del invierno, es habitual que la piel se vea más apagada y con falta de luminosidad. Las horas de exposición al sol son menores en España y, como resultado, nuestro cutis tiende a verse menos jugoso e hidratado que durante el verano. Algo habitual que, sin embargo, podemos combatir con la cosmética si estamos hartas de las rojeces y asperezas que causa el frío.

Además de una rutina de belleza donde la limpieza y la hidratación jueguen un papel fundamental, hay que apostar por ingredientes activos que contrarresten las carencias invernales de nuestra piel. Y la vitamina C es uno de ellos: es clave para mantenerse más joven por dentro y por fuera.

Este activo, base en las rutinas de belleza coreanas, tiene un alto poder antioxidante que protege la piel de la contaminación y, por tanto, previene el envejecimiento, además de ayudar a iluminar el rostro y favorecer la despigmentación cutánea. Tales son los beneficios de usarlo que son muchas las mujeres que ya lo usan a diario, Antonela Roccuzzo incluida.

Cómo ilumina su piel Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista argentino Leo Messi, comparte de vez en cuando con sus más de 38 millones de seguidores en Instagram sus trucos de belleza y cuidado personal. Entre los últimos, su secreto para lucir una piel luminosa, libre de manchas e hidratada: un sérum de vitamina C con 99% ingredientes naturales que se fabrica en España.

Se trata del Vitamin C Concentrate Serum, de Freshly Cosmetics, un cosmético rico en ingredientes naturales que reconoce que ha incluido en su rutina desde hace unas semanas y elegido porque aporta una dosis extra de vitamina C a su cutis.

El sérum de vitamina C de Freshly Cosmetics

Si aún no estás familiariza con el Vitamin C Concentrate Serum de Freshly, debes saber que ofrece un cóctel de vitaminas para el rostro, siendo el 99% de ellas naturales y casi el 70% ecológicas. Su formulación de kakdu plum y smart Vitamin C protegen la piel de los radicales libres, al tiempo que la hidratan y le devuelven su luminosidad.

Tal y como explican desde la marca, este sérum disminuye la degradación de colágeno y reduce el estrés oxidativo, "mientras protege del daño celular causado por la radiación UVB, la radiación infrarroja y la radiación azul (emitida por el sol, pantallas y luces LED)". Características que lo hacen es cosmético diario perfecto para lucir una piel más joven y saludable.

Además, incrementa la hidratación subcutánea mediante la acción del ácido hialurónico vegano que "combinado con el té negro y el extracto de Bidens Pilosa, reduce notablemente las arrugas, aportando firmeza y elasticidad a la piel". Como Antonella Roccuzzo, ¿te animarías a problarlo?

