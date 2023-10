El secreto de belleza de las coreanas es la vitamina C y estos cinco sérums 'made in Spain' son perfectos para comprobarlo

También conocida como ácido ascórbico, la vitamina C juega un papel esencial en la salud de la mujer gracias a los beneficios que aporta. Tanto por dentro como por fuera. De hecho, se ha popularizado en el mundo de la cosmética (¡España incluida!) por su poder antioxidante, puesto que ayuda a proteger las células de la piel contra el daño de los radicales libres, que pueden conducir al envejecimiento prematuro.

Teniendo claro que la vitamina C es clave para mantenerse más joven por dentro y por fuera y que es una aliada frente a arrugas, bolsas y manchas de edad, solo hay que escoger la forma adecuada para aplicarla. Y los sérums parecen ser los idóneos para incluir el ácido ascórbico en la rutina de belleza y conseguir un cutis más liso y, sí, también iluminado.

De hecho, hay algunas propuestas que se pueden comprar por internet que han triunfado entre las usuarias con más de 100.000 valoraciones, lo que significa que la acogida es más que buena. Pero, de todas las fórmulas, ¿cuál deberíamos escoger? Nosotras, os acercamos un listado de cinco buenos sérums con vitamina C que, como elemento distintivo, están fabricados por empresas cosméticas españolas. ¿Los probamos?

Cinco sérums de vitamina C 'made in Spain'

La firma española Freshly Cosmetics, con sede en Reus, ha promovido la cosmética natural con unos productos que contienen más del 99% de ingredientes naturales. Uno de ellos es su Vitamin C Concentrate Serum que ofrece un cóctel de vitaminas para el rostro. Su formulación de kakdu plum y smart Vitamin C protegen la piel de los radicales libres, al tiempo que la hidratan y le devuelven su luminosidad.

Si buscamos una fórmula concentrada y altamente iluminadora, el booster de Bella Aurora es una de las mejores alternativas. El cosmético de la firma, una internacional con sede y fabricación en Santander y Cataluña, mejora el tono de la piel de forma inmediata para conseguir un efecto radiante en cuestión de segundos. De hecho, la firma es especialista en el cuidado de las manchas y, por ello, unifica el tono de las pieles apagadas o con esta pigmentación.

Si eres seguidora de los trucos beauty de las celebs más internacionales sabrás que muchas de ellas tienen a Natura Bissé como una de sus marcas de cabecera. La firma global, que tiene una fábrica a las afueras de Barcelona, cuenta con una solución de vitamina C antipolución que, como resultado, ofrece un potente suero que protege la piel y reduce el envejecimiento prematuro. Nos gusta por su fórmula ligera que busca igualar el tono de la piel.

Con una creadora originaria de Elche, Vera and The Birds es otra de las firmas españolas que nos ofrece un potente sérum facial con vitamina C. Su propuesta cosmética, en este caso, está acompañada de ácido hialurónico para ofrecer un auténtico cóctel antioxidante que previene el envejecimiento y la aparición de manchas, al tiempo que mejora la firme y despigmenta.

Fabricado y diseñado en España, el C-10 intensive de la firma 5 punto 5 ofrece un tratamiento intensivo con vitamina C pura que se libera profundamente para conseguir mejores resultados. Su formulación incluye ingredientes activos que regeneran la dermis y reducen las arrugas, al tiempo que aumentan la firmeza de la piel.

Cómo se debe usar el sérum de vitamina C

Uno de los mitos más extendidos de la vitamina C en el rostro es que puede provocar la aparición de manchas. Sin embargo, están formulados para despigmentar la piel. Lo que ocurre es que, sobre todo en verano, hay que tomar ciertas precauciones, como aplicar crema solar tras su uso, como deberíamos hacer con cualquier otro activo.

Otras de las dudas más frecuentes del uso de este ingrediente es saber cuándo se debe aplicar la vitamina c. La respuesta dependerá de cada cosmético (y firma), pero, por norma general, se trata de un activo que se debe aplicar en las rutinas de mañana. Además, no es necesario aplicar mucho producto para notar resultados y es recomendable aplicarlo durante todo el año. Eso sí, después siempre debemos aplicar la crema solar para proteger la dermis del sol... ¡incluso aunque esté nublado!

En cuanto a la forma de aplicarlo, lo recomendable es hacerlo en movimientos ascendentes tanto en el rostro como en el cuello, tras haberlos limpiado y aplicado unas pocas gotitas en la palma de nuestra mano.

