Una estadounidense habla sobre el agua del grifo España y pone a todo el país en su contra: "Creo que podría morirme si bebo"

Los choques culturales pueden darse por muchos motivos, especialmente si se proviene de un país con una forma de vida muy distinta. Prueba de ello ha sido la confesión de una estadounidense viviendo en España. Sin embargo, lo que no se imaginaba la joven que es que una gran cantidad de usuarios negarían sus declaraciones.

Todo comenzó cuando Hanna explicó que era lo que más le ha sorprendido de vivir en Alicante, Valencia: "Una de las mayores diferencias culturales es la falta de agua limpia o el acceso a agua limpia. Así que puedes beber agua del grifo donde vivo, en Alicante, pero realmente sabe desagradable y estoy segura de que puede tener efectos a largo plazo".

"Por eso compro estas grandes garrafas de plástico, que odio usar. Me duele en el corazón porque soy una fanática del ecologismo. Intento ser muy sostenible, pero para ser honesta es como si esa fuera la única opción. Al menos para mí", ha explicado apenada por estar contaminando.

Y es que, como así ha explicado hablando en inglés, está muy preocupada porque cree que por beber agua directamente del grifo puede llegar, incluso, a fallecer: "Mi compañero de piso bebe el agua del grifo y parece estar bien, pero creo que me puedo enfermar mortalmente por el agua del grifo. Pero sí, apenas hay acceso a agua limpia, segura o simplemente de buen sabor".

Unas declaraciones que han dejado completamente sin palabras a todos los usuarios que la escuchaban. Y es que, no han sido pocos los que no han dudado en corregirla para evitar que siga dando información incorrecta: "El agua del grifo en España es 100% segura, cierto es que la de Alicante no es tan buena, pero es segura".

De hecho, algunos usuarios incluso le han dado consejos si el problema es que no le gusta el sabor del agua y no quiere contaminar: "Vivo a las afueras de Alicante (Campello). Utilizamos una jarra filtrante, mucho más ecológica y económica que la embotellada". Aunque, si algo tienen todos en común es en defender el agua del grifo.