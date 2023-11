Un dúo de valencianos se manifiesta contra la paella que hacen en Inglaterra: "No más chorizo"

Si algo que los valencianos aprecian casi más que su vida, eso es la paella. Por el plato estrella de la comunidad son capaces de unirse y defender la receta de cualquier persona. La manera de hacerla es solo una, y están dispuestos incluso a manifestarse si hace falta.

Prueba de ello son el dúo de cómicos jajajers de Tiktok. La pareja de valencianos no ha dudado ni un segundo en llevar su lucha a Inglaterra, donde han querido dejar un mensaje muy claro: no quieren que la gente ponga chorizo en la paella.

En tono de humor y sin ningún tipo de vergüenza, ambos sacaron un cartel de protesta en medio de algunas de las calles más transitadas del país con la intención de que todos los habitantes supieran cómo no hacer un "arroz con cosas" en lugar de la intocable paella valenciana.

"Stop saying valencian paella when is rice with things" que significa, en castellano, "basta de decir 'paella valenciana' cuando es arroz con cosas" y "No more chorizo in the paella, please", traducido, "no más chorizo en la paella, por favor", son los dos mensajes con los que han querido proteger la gastronomía de su tierra.

Todo ello ante las miradas sorprendidas de los transeúntes, que no dudaban en reírse al verlos. De hecho, algunos no dudaban en llegar a pedirles fotografías. Algo a lo que ninguno de los dos se negaba, pues así llegaría su mensaje a más gente.

Por el momento, el vídeo en TiktTok cuenta ya con más de 236.000 reproducciones y supera los 27.000 'me gusta'. Por ello, no es de extrañar que los comentarios se hayan llenado de apoyo a los "héroes sin capa": "Cuando una alumna del cole en el que trabajo (en UK) me dijo que su paella favorita era la que llevaba chorizo, solo veía esos carteles en mi cabeza"