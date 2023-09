La amenazante carta recibida por el dueño de un bar donde le piden que "despida a todo inmigrante" que trabaja en el establecimiento

Hay veces que los dueños de los bares reciben peticiones de sus clientes para añadir nuevos platos a la carta, cambiar la estética del establecimiento o simplemente para aportar ideas que podrían darle un nuevo enfoque al lugar. Pero la carta que ha recibido este propietario sobrepasa los límites del respeto y la educación.

"No sé si podréis entender la letra completamente, pero según me comenta el compañero que me ha enviado esto, es una carta donde básicamente están amenazando al dueño de que debe despedir a todo inmigrante que trabaja ahí si no quiere ser denunciado", escribe en una publicación SoyCamarero, la cuenta de X (antiguo Twitter), que ha compartido el escrito que le ha remitido el dueño de un bar.

"Muy señor mío: hacer el favor de despedir a todos los extranjeros inmigrantes y poner en su lugar a personal español u occidental", empieza el texto en el que la persona que lo redacta amenaza con "denunciar a la inspección de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social" al establecimiento para que les "investiguen".

No sé si podréis entender la letra completamente, pero según me comenta el compañero que me ha enviado esto, es una carta donde básicamente están amenazando al dueño de que debe despedir a todo inmigrante que trabaja ahí si no quiere ser denunciado. pic.twitter.com/dCsyitCqAt — Soy Camarero (@soycamarero) August 31, 2023

A continuación, el autor de la carta enumera las dos peticiones a seguir: "Nota 1: no aceptamos extranjeros inmigrantes que se hayan nacionalizado como españoles, ni hijos nacidos en España. Nota 2: no a rumanos, búlgaros, subsaharianos, sudamericanos, latinoamericanos, países musulmanes o de Marruecos, Pakistán o China".

De no aceptar su solicitud, el remitente le asegura que la denuncia le supondrá "multas millonarias, delitos fiscales y penas de prisión". Con su demanda realizada, se despide con un "muchas gracias".

La carta, que ha sido leída ya por 169.900 personas, ha indignado a los usuarios de la red social, que la han descrito como un "delito de odio" y en la que se dan claros indicios de "racismo y xenofobia" por parte de la persona que la ha redactado.

Esta nota es un claro delito de odio. Sí sabe quién es lo mejor es denunciar pq además lo está amenazando y si no sabe quién es, yo la colgaría a la vista de todo el mundo para que pase vergüenza. — Dead!!!! ♀️ (@dead2080) August 31, 2023

Gensanta, que diría Forges. Al que hay que denunciar es a quien ha escrito esa basura, si hubiera dado la cara, claro. Además racista y xenófobo/a, cobarde. — Dori MG🔻 (@mytnefer) August 31, 2023

"En mi pueblo denunciaron a un local porque el cocinero era portugués y cuando se demostró que el local y el señor estaban en regla, escuchabas a la tipa decir: 'así va la cosa y los españoles en el paro', como si todos los demandantes de empleo fueran chef", relata una usuaria exponiendo un caso parecido.