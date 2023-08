Una camarera atiende a un grupo de turistas que le exigen que les hable en inglés: "¿Perdón? Estás en España"

La tiktoker argentina @agosmendez se ha hecho viral por contar una historia que le sucedió trabajando de camarera en España, donde vive actualmente. La joven ha explicado indignada lo que le ocurrió cuando atendió a unos turistas ingleses en un establecimiento de la Puerta del Sol, en Madrid.

La tiktoker ha querido poner sobre la mesa un tema que sucede a menudo en el sector hostelero y que ella misma ha vivido en primera persona. "¿Podemos hablar de los turistas que vienen a España y creen que tenemos la obligación de hablar su idioma?", comienza hablando la argentina en el vídeo que ha subido a la red social.

Según cuenta @agosmendez, hace unos días atendió a unos viajeros ingleses que le exigieron que se les hablase en su lengua. "No hablamos español aquí, solo nos comunicamos en inglés", le dijo a la joven uno de los clientes del citado grupo. La tiktoker se sintió molesta ante las palabras de los turistas: "¿Perdón? Estás en España".

La usuaria ha dejado claro que ella no actuaría así:"Yo si voy a un país en el que no hablan Español, no les voy a exigir ni les voy a tratar mal porque no lo hagan". Sin embargo, quiso darles una lección a este grupo de turistas, hablando su idioma: "Como yo hablo inglés bastante bien, le contesté que no tenía ningún problema porque había estudiado inglés y hablo perfecto. Obviamente, se quedó callado".

Finalmente, la argentina ha querido hacer un llamamiento que ha sido aplaudido por miles de personas en TikTok: "No entiendo, ¿por qué no hacemos que el español sea un idioma universal? Me parece que es igual de importante que el inglés, hay un montón de países que hablan español..."

Un usuario de tantos, que comparte los ideales de @agosmendez, ha comentado una contundente reflexión en la publicación de la joven: "Se habla más español que inglés en el mundo, pero ¡somos nosotros quienes debemos aprender su idioma!".