La sorprendente 'tiktoker' que se sumerge diariamente en lagos congelados

El caso de la tiktoker Elina Makinen es muy peculiar: nada dos veces al día en un lago completamente helado. Esta influencer, asesora fiscal de Muonio, está viralizando su contenido por sus clips entre bloques de hielo, en charcas que ella misma escarba y cuya práctica, según ha explicado a Insider, es más común de lo que parece por toda Finlandia.

Según explicó la joven de 28 años, comparte esa afición con su familia desde que tenía 5 años. Y es que desde hace 10 años la joven se sumerge en agua gélida dos veces al día y asegura que esa rutina la mantiene llena de energía y la libera del estrés.

"Puede resultar aburrido quedarse en el agua y esperar a que pase el tiempo, así que pensé que sería divertido empezar a grabar algunos vídeos. Hacer estos vídeos de TikTok surgió de forma natural", comentaba la finlandesa.

"Nado una vez por la mañana, y me ayuda a poner en marcha la circulación sanguínea, y me hace sentir con energía. Luego, nado de nuevo por la noche y me ayuda a liberar el estrés. Siempre duermo bien después".

Makinen suele pasar entre 30 segundos y seis minutos en el agua. De vez en cuando, nada hasta 12 minutos: "Lo hago más corto cuando hace demasiado frío. Cuando las temperaturas bajan de -25 grados Celsius (-13 grados Fahrenheit), tengo que tener cuidado de no congelarme".

En algunos de sus vídeos más populares muestra cómo emplea picos o taladros de hielo para cavar agujeros en los lagos congelados antes de sumergirse en las aguas de abajo: "Mucha gente en Finlandia tiene sus propios picos para hacer estas cosas".

"Hay clubes de natación sobre hielo donde la gente puede ir, pero muchos estaban cerrados por culpa de Covid, así que la gente se limitaba a hacer sus propios agujeros en el hielo y a nadar donde quería", continuó.

"Mucha gente en TikTok comenta y me hace preguntas como: '¿No te dará hipotermia?' o '¿Cómo resistes el frío?' Para ellos, esto es una locura, pero para los finlandeses, no es nada", y es que se trata de una práctica que para algunos finlandeses es tan común como la propia práctica del yoga o la meditación.

"Durante los inviernos, nunca me pongo enferma. Solo tengo gripe después de la temporada de invierno, cuando me tomo un descanso de dos semanas de nadar sobre hielo", dice. Aunque, a pesar de los beneficios, Makinen se apresura a advertir que la actividad no es para todo el mundo.

Nadar en aguas tan frías puede ser peligroso para algunas personas y, en raros casos, puede causar tetania, una condición en la que el corazón se congela y se detiene.

"Definitivamente tienes que conocerte a ti mismo y a tu cuerpo. Para mí está bien temblar un poco. A otras personas les gusta sudar cuando hacen ejercicio. A mí me gusta el escalofrío", ha añadido.