La protesta viral de un hombre tras las restricciones a la hostelería: "Sin beber no se puede vivir"

"Sin beber no se puede vivir" es el mayor argumento que este hombre esgrime para protestar por el cierre de la hostelería. Y es que tras el endurecimiento de las restricciones a los bares y restaurantes, que hace que en muchas comunidades tengan que cerrar antes y en otras directamente no puedan ni abrir, este señor reclama los bares como un servicio público mucho más importantes que otros.

Este hombre, que estas Navidades se grabó animando a todo el mundo a beber durante las fiestas, ha regresado para pedir algo también relacionado con la bebida: "No puede ser, no se pueden cerrar los bares, los restaurantes. Bares fuera, vida fuera. Sin beber no se puede vivir".

"Hay que beber, beber es necesario para vivir. De cerrar, que cierren las iglesias, las estaciones de autobuses o las subdelegaciones del Gobierno. No se pueden cerrar los bares", reclama el señor. "Vivir queremos, y para vivir necesitamos beber. Esto es una locura, esto no puede ser. Vivan los bares, viva la hostelería, viva este país, viva la gente con sed. Vivamos nosotros", concluye y le pega un trago a una copa de lo que parece ser vino blanco mientras le aplauden.

El vídeo, que se ha difundido por las redes sociales, no es sino una protesta divertida en tono de broma que destaca la importancia de un sector como el de la restauración, la otra cara de la realidad que vive la hostelería que reclama más ayudas en estos tiempos tan difíciles para ellos.