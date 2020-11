Envía una emotiva nota al dueño del bar al que suele ir tras el cierre de la hostelería en Bilbao: "Hasta enseguida"

La hostelería es uno de los sectores que más afectados se está viendo a causa de la pandemia. Tras reducir el aforo y limitar el horario, ahora hay comunidades que han optado por mantener cerrados bares y restaurantes temporalmente por seguridad, algo que ha provocado diversas manifestaciones. Es una situación complicada, sobre todo para los dueños de los locales, pero parece que muchos clientes lo entienden y se solidarizan con ellos.

Eso es lo que le ha sucedido a Patxi Trujillo, quien regenta el bar La Viña de San Francisco, en Bilbao. El hombre acudió el pasado lunes a echar el cierre y terminar de recoger las últimas cosas antes de clausurar temporalmente el restaurante cuando se encontró un sobre que ponía "Hasta enseguida" y que contenía una conmovedora carta de una clienta y 30 euros en efectivo.

"No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí podré trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviese abierto", decía la nota. "Ya sé que esto no resuelve vuestra situación... Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo muy fuerte".

Patxi, de La Viña de San Francisco, se ha encontrado este sobre hoy al entrar al bar a apagar las últimas cosas que le quedaban.#HosteleriaEstamosContigo#ConNuestrosBares#hosteleriasegura@SanfranBilbipic.twitter.com/pOJVp84fVd — bilbao Dendak (@bilbao_Dendak) November 9, 2020

"Me emociono mucho, me ha parecido súper bonito. Un súper detallazo. Sabía que tenía clientes buenos, pero hasta este punto no me lo imaginaba", dijo a Europa Press Patxi Trujillo con lágrimas en los ojos. "Me ha dado energía para luchar toda la vida. No son los 30 euros, lo que conlleva es lo que ayuda. Que te digan que lo haces bien y que no es culpa tuya... Con esto se sigue adelante toda una vida".