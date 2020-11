Fallece de cáncer 'el abuelo de la UCI', un voluntario de 86 años que ayudaba a los recién nacidos enfermos

Un hombre apodado el abuelo de la UCI, que pasó los últimos 14 años abrazando a bebés enfermos en las unidades de cuidados intensivos neonatales de un hospital, ha muerto de cáncer de páncreas. Su nombre era David Deutchman y ha fallecido solo dos semanas y media después de ser diagnosticado.

El hombre de 86 años comenzó a trabajar como voluntario en Children's Healthcare of Atlanta después de retirarse de una carrera en marketing. Su voluntariado capturó los corazones de miles de personas cuando su historia se volvió viral en 2017.

Visitaba a bebés cuyos padres no podían estar con ellos y se hizo tan popular que los padres preguntaban por él y pronto se ganó el apodo de "abuelo de la UCI". Su hija Susan Lily declaró a medios locales: "Tuvo una carrera empresarial muy exitosa, y nunca lo había escuchado hablar con tanto aprecio y amor por lo que estaba haciendo en ningún momento durante sus 41 años en la compañía, como él habló su implicación con la gente del hospital".

El propio David señaló en una entrevista en 2017 que "algunos de mis amigos me preguntan qué hago aquí. Y yo les digo: 'Bueno, sostengo bebés. Me vomitan, me orinan', y dicen , '¿Por qué harías eso?'. Simplemente no entienden el tipo de recompensa que obtendrías por tener un bebé así".

Llevaba un registro de las familias que encontraba y trataba de visitarlas si sus hijos regresaban al hospital. Su hija Susan agregó: "Ninguno de nosotros esperaba recibir un diagnóstico tan terrible. Dejó muy claro a todos sus seres queridos e incluso a sus amigos que se siente agradecido por haber vivido una vida plena y rica".

Los padres cuyos hijos habían pasado tiempo en el hospital lanzaron comentarios para elogiarlo por su trabajo voluntario. Una madre dijo: "Él ha visitado a [mi hijo] Elijah muchas veces durante los últimos seis años e incluso ha venido a visitarnos en nuestras diversas UCI desde entonces". Otro de ellas añadió: "David fue un punto brillante durante nuestra estancia de casi seis meses en la UCI. "Se sentaba con [mi hija] Victoria muchos días y le cantaba cuando yo iba a comer o ducharme"