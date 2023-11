Las mejores frutas de temporada que deberías incluir sí o sí en tus recetas de otoño

Lo bueno de cada estación del año es que el cambio de temperatura conlleva nuevos alimentos de temporada. El otoño en España es también sinónimo de verduras y hortalizas ricas en minerales y fitonutrientes antioxidantes. Este es el caso, por poner varios ejemplos, de las acelgas, la coliflor, los puerros, las berenjenas, el calabacín, los pepinos, las lechugas, los tomates y los pimientos, con las que elaborar ensaladas o, en otro caso, exquisitos guisos o cremas de verduras a base de calabaza y zanahoria.

A todo ello se suman frutas en plena sazón, como son las manzanas, las castañas, las nueces y los frutos rojos. En cualquier caso, tampoco hay que olvidarse de los berros, los canónigos, la rúcula o la escarola verde, acompañado, como no, de un chorrito de aceite de oliva virgen extra para que absorban mejor todas las sustancias liposolubles que aportan.

Justo en este sentido, cabe recordar que mientras que en los meses más fríos necesitamos la vitamina C, propio de las frutas de invierno como pueden ser las naranjas, los limones o las mandarinas, lo cierto es que en verano se demanda menor gasto energético, por lo que la apuesta pasa por los melones y las sandías, repletas de agua.

Frutas de otoño: cuáles son y qué beneficios nos aportan

El último semestre del año, esto es, noviembre y diciembre, es el idóneo para las frutas de ciclo corto. De noviembre son: chirimoyas, granadas, membrillos, kiwi, mandarina, naranja, manzana, uva, piña, mango, pera, plátano y frambuesa. A su vez, tanto en los meses de noviembre y diciembre mantienen las frutas de temporada de octubre, aunque el año se despide con una novedad: los primeros caquis.

Estas frutas comienzan a gestarse en verano, pero su periodo óptimo de maduración es el penúltimo mes del año. Estas son algunas de las frutas de la temporada de otoño:

Higo

Kiwi

Membrillo

Granada

Caqui

Castañas

Frutos rojos y frutas del bosque

Higo

Se trata de un alimento ideal para deportistas por su alto nivel de hidratos de carbono (16 gramos por cada 100 gramos de ración comestible) entre los que destaca la glucosa, fructosa y sacarosa. Así, es una de las frutas con mayor contenido en azúcares propios, por lo que resulta ser una gran fuente de energía.

Esta fruta contiene aproximadamente 85 kilocalorías por ración y está compuesta principalmente por agua en un 80%. Además, su contenido en grasa es mínimo y aporta una considerable cantidad de fibra (2,5 gramos) que contribuye a la regulación intestinal, actúa como un suave laxante y tiene un efecto saciante.

Kiwi

Es el fruto de la actinidia, una planta trepadora de la familia de las actinidiáceas y normalmente aparece en mercado de octubre a mayo. No obstante, algunas variedades como el kiwi de Nueva Zelanda, también pueden consumirse desde finales de mayo hasta principios de noviembre. Este alimento es ideal para mantener una dieta sana y equilibrada ya que es fuente de nutrientes y sustancias no nutritivas como la vitamina C y enzimas, cuyas propiedades poseen importantes beneficios para la salud, subraya la FEN.

Así, el kiwi aporta una cantidad moderada de hidratos de carbono en forma de azúcares y también posee fibra, fundamentalmente de tipo insoluble. El valor calórico es bastante reducido, ya que solo contiene 55 kcal por cada 100 gramos de ración comestible, mientras que su composición se basa en el agua (86g). Los kiwis son ricos en vitamina C, ya que duplican la cantidad que tienen las fresas o naranjas, y el kiwi de color amarillo incluso la triplica.

Membrillo

El membrillo es rico en fibra, vitamina C y taninos. Cerca del 90% de su composición es agua, apenas contiene proteínas y destaca el potasio como mineral más abundante en esta fruta. Las propiedades saludables del membrillo se deben a su abundancia en fibra (pectina y mucílagos) y taninos, sustancias que le confieren la propiedad astringente.

De esta manera, el membrillo contiene una importante propiedad de fibra soluble que facilita la digestión y regula el tránsito intestinal. Está compuesto por una relevante cantidad de ácido málico, que proporciona ese sabor característico a la fruta. Asimismo, la gran cantidad de potasio y escasa de sodio hace que este alimento contribuya a la reducción de los valores de hipertensión arterial.

Granada

Rica en polifenoles y minerales como el potasio, esta fruta destaca por su potente poder antioxidante, sus propiedades antiinflamatorias y por su capacidad depurativa. Apenas contiene calorías, ya que una porción comestible de 100 gramos aporta aproximadamente 34 kilocalorías, y está compuesta principalmente por agua y azúcares.

Entre los minerales destaca la elevada cantidad de potasio, lo que hace que su consumo sea beneficioso para el sistema muscular y el nervioso. Por otro lado, presenta pequeñas cantidades de vitamina C y vitaminas del grupo B, siendo el ácido cítrico el encargado de dotar a esta fruta de su característico sabor y de potenciar la acción vitamínica.

Caqui

El kaki, también conocido como caqui, es un alimento originario de Asia que, como otros muchos alimentos orientales, han traspasado fronteras y se han introducido en nuestra gastronomía. Este fruto es una baya comestible de piel lisa, brillante, y de color amarillo, anaranjado o rojo que, cada vez más, se consume como postre, merienda o como ingrediente para diferentes recetas.

En cuanto a su aporte de energía, el caqui es una fruta que contiene el 80% de agua, por lo que aporta un 73 kcal por cada 100 gramos de producto comestible. Además, el caqui contiene una proporción importante de hidratos de carbono (16%), fundamentalmente fructosa y glucosa. También contiene pectina y mucilagos (fibra soluble), que son los encargados de proporcionar consistencia a la pulpa del fruto.

Castañas

Si hay un fruto seco típico en esta otoño es, sin duda, la castaña. Con un gran efecto saciante, este fruto seco procedente de los castaños, unos árboles de la familia de las fagáceas, contiene importantes propiedades nutricionales beneficiosas para el organismo.

Las castañas son fuente de fibra y ricas en hidratos de carbono complejos, por lo que constituyen una importante fuente de energía en la dieta diaria. Se trata de un alimento básico de nuestra dieta que, además, es rico en vitaminas y minerales. De hecho, "nos aportan elevadas cantidades de vitaminas B1, B3, B6 y ácido fólico.

Frutos rojos y frutas del bosque

Los frutos rojos o frutos del bosque forman un grupo de alimentos comestibles entre los que se encuentran las moras, los arándanos, las frambuesas, las fresas, las ciruelas o las cerezas, entre otras muchas frutas que crecen en pequeños árboles o arbustos y que, en la actualidad, se cultivan.

Comer frutos rojos aporta diferentes nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, por lo que es muy beneficioso su consumo diario, algo a aprovechar, sobre todo, cuando están de temporada. Aunque la naranja es la fruta más conocida a la hora de hablar de vitamina C, lo cierto es que las fresas aportan mayor cantidad de este nutriente. También son fuente de diversos ácidos orgánicos, entre los que destacan: el ácido cítrico.

