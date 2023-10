Seitán o tofu: ¿cuál es mejor dentro de la alimentación vegana?

Ser vegetariano y ser vegano son cosas diferentes. Una dieta vegana no incluye productos de origen animal. Eso lo incluye todo. Es decir, que en España, como en el resto del mundo, un vegano no come huevos, miel o leche. Es más, hay veganos que no cocinan la verdura; son los crudiveganos.

Pero desde fuera, desde el ámbito de los que siguen una dieta omnívora, algunos aún confunden vegano y vegetariano. Así que es muy común que tampoco distingan seitán y tofu. Son dos alimentos habituales para unos y otros, funcionan como sustitutos de la carne y el pescado, pero son muy distintos.

Uno es soso; el otro sabroso. Uno es muy bueno desde el punto de vista nutricional; el otro no tanto. Uno tiene su origen en la soja; el otro no. Uno complace más al cocinero y el otro más a nuestro organismo. Definitivamente, seitán y tofu son alimentos muy diferentes y dependen mucho del gusto de quien los consume.

¿Qué es el tofu y cómo cocinarlo?

Dados de tofu. iStock

Se elabora con leche de soja que después de coagular da como resultado una cuajada vegetal (un proceso similar al del queso de origen animal). Dependiendo de con qué esté coagulado se consiguen diferentes tipos de tofu: sedoso, firme y extrafirme.

Originario de China y con 2.000 años de antigüedad, es un alimento muy interesante desde el punto de vista nutricional. Por las mismas calorías, el tofu aporta muchos más nutrientes. Contiene proteína de alta calidad y grasas mono y poliinsaturadas, incluyendo ácido linolénico. Además, es rico en vitaminas, fibra, hierro y calcio (tiene el doble que el seitán). El tofu es muy fácil de digerir.

Lo malo es que es bastante insípido. Lo bueno, que a cambio absorbe con facilidad los sabores de los ingredientes con los que se cocina. Por eso, para darle sabor, se aconseja marinarlo o utilizar una cocción lenta con el resto de ingredientes con que vayamos a acompañarlo para que se vaya llenando del sabor que no tiene.

Los valores nutricionales del seitán

Seitán fileteado. nclm / WIKIMEDIA COMMONS

No, no es un derivado de la soja. El seitán es gluten de trigo procesado para separarlo del almidón y texturizado. Es también de origen chino y muchos cuestionan que se trate de un alimento saludable. ¿Por qué?

Dicen eso porque aunque tiene gran cantidad de proteínas, son de baja calidad. El seitán es un alimento bajo en carbohidratos que contiene minerales como hierro, selenio y calcio. Este alimento es prácticamente solo gluten y puede causar problemas intestinales (obviamente, son los celíacos los que más deben tenerlo en cuenta).

Si eso es lo malo, lo bueno del seitán es que, al contrario que el tofu, sí es sabroso. Presenta textura esponjosa y es fácil de cocinar. Vegetarianos y veganos lo utilizan como sustituto en cualquier receta de carne o pescado.

