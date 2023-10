El motivo por el que los daneses desayunan avena y las tres mejores formas de prepararla

En España cada vez nos preocupamos más por llevar una dieta equilibrada y rica en nutrientes para mejorar nuestra salud. Además, no hay nada mejor que empezar la mañana con un buen desayuno que sea capaz de aportarnos la energía suficiente para superar el resto del día.

Toda persona amante del fitness y de la alimentación saludable debe conocer la avena. Es un cereal muy utilizado entre deportistas por los numerosos beneficios que le trae a nuestra salud. Un estudio publicado en la revista científica Stroke revela por qué este alimento es indispensable en nuestra dieta y cómo ayuda a prevenir problemas cardiovasculares.

¿Por qué los daneses sustituyen el pan por la avena en sus desayunos?

El estudio Substitutions of Oatmeal and Breakfast Food Alternatives and the Rate of Stroke analiza cómo es la dieta de 2.260 daneses en base a un seguimiento realizado durante trece años. Los expertos enfrentaron alimentos que usamos recurrentemente en los desayunos como los huevos, el pan blanco y la avena. Los resultados fueron claros, muestran que consumir avena diariamente disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovascular isquémico. Además, se observó que reemplazar los huevos con avena se asocia también a un descenso de enfermedades hemorrágicas, aunque en la sustitución del yogur por la avena, no se obtuvieron cambios.

La avena tiene un alto contenido de vitaminas y minerales. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos: "una porción (una taza) de avena cocinada tiene cerca de 1.8 miligramos de vitamina B1, o tiamina. Eso es casi el 15% de lo que un adulto necesita cada día. También tiene 1.36 mg de manganeso, que constituye el 59% y el 76% de la recomendación diaria para los hombres y las mujeres, respectivamente". El manganeso desempeña papeles en la inmunidad, la coagulación sanguínea y la forma en que se metabolizan el colesterol y el azúcar en la sangre.

Galletas de plátano, avena y chocolate

El plátano es una de las frutas más versátiles para incorporar a muchas recetas de cocina como endulzante natural, especialmente si se trata de un plátano muy maduro que ya no resulta tan agradable de comer como pieza de fruta. Una alternativa para aprovechar esos plátanos pasados es hacer unas ricas galletas para poner un toque dulce en los desayunos, o bien para una merienda saludable.

Esta receta de galletas de plátano, avena y chocolate es una alternativa saludable a las galletas ultraprocesadas que se encuentran en los lineales de los supermercados, ya que no contiene azúcares más allá de los naturalmente presentes en el plátano.

Galletas de plátano, avena y chocolate. 20MINUTOS

Avena sin horno

Para muchos, el desayuno es el mejor momento del día, y no es para menos si sabes prepararlo con cariño e imaginación. Desde el tradicional bol de frutas a las tostadas con tomate, aceite y embutidos, pasando por las tortitas, los bizcochos, la crema de cacahuete, las mermeladas, la avena... ¿Quién puede resistirse a un buen desayuno?

Vale que no cualquier día antes de ir a trabajar te vas a poner a preparar un desayuno digno de hotel, sino que, de entre todas las opciones, seleccionas la que más te gusta y la que más se adecúa a tu dieta, pero para esos días que quieres recrearte en el desayuno, toma nota de cómo elaborar esta receta de avena y chocolate lista en pocos minutos que la usuaria de TikTok myfitfatstyle ha compartido con sus usuarios.

Avena Pixabay / fotoblend

Tortitas de avena y plátano sin azúcar

Hace un año la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanzaba una advertencia nutricional sobre las populares tortitas de cereales inflados, habitualmente de maíz o arroz, que se venden en los supermercados de España. Recordaban que no ayudan a adelgazar, por lo que aconsejaban elegir como tentempié otros alimentos saludables.

Y puestos a elegir, mejor confiar en nuestros manitas y nuestros abalorios. En casa podemos hacer fácilmente unas deliciosas tortitas de avena y plátano, y hacerlo sin azúcar. Será bueno para cualquier diabético y bueno para todos que, como la mayoría, seguro que abusamos del azúcar (por el que nos servimos nosotros o el que añade la industria alimentaria a casi todo). Vamos a hacer nuestras tortitas de avena y plátano siguiendo la receta que detallan en Dulces Diabéticos.

Tortitas de plátano. ekilu.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.