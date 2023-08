Desayunos que puedes dejar listos por la noche si no tienes tiempo por la mañana

A todos nos han dicho alguna vez que el desayuno es la comida más importante del día. Hay dudas sobre ello: algunos nutricionistas aseguran eso es un mito, una leyenda alimentaria. Pero lo que sí es una certeza es que los españoles desayunamos mal.

Según las encuestas, más de la mitad de los españoles dedicamos menos de 10 minutos a desayunar. Poco y mal. Seguimos haciendo un desayuno ligero (demasiado) y con más presencia de azúcar que de sal (debiera ser al revés).

Desayuno con alimentos de la dieta mediterránea

Alimentos propios de la dieta mediterránea Getty Images/iStockphoto

Lo ideal en un país mediterráneo sería tomar un desayuno mediterráneo. Que hubiera como mínimo zumo —no necesariamente de naranja—, tostadas con aceite y/o tomate y piezas de frutas. Hay otras maneras sanas, pero no siempre hay tiempo de parar y hacer bien las cosas.

Si ese es el caso, si no tenemos tiempo por la mañana, existen desayunos que podemos dejar listos por la noche. Por ejemplo:

'Porridge', o sea, gachas, para desayunar

Gachas de avena con fruta y frutos secos Getty Images/iStockphoto

Si decimos gachas parece que hablaramos de lo que desayunaban nuestros abuelos. Si nos referimos al porridge (como le dicen los ingleses) parece mejor y más apetecible, pero es lo mismo. Lo cierto es que las gachas se han preparado toda la vida para desayunar y sí, podemos dejarlas preparadas antes de acostarnos.

La clave es elegir los cereales concretos. En ese sentido, lo mejor es ir variando. Antes se preparaban directamente con harina de trigo y leche. Hoy solemos hacerlas con copos de avena, pero también está la espelta, la harina de maíz, el arroz inflado y, claro, el trigo. Al cereal base le podemos añadir frutas, semillas, canela etc. Para "resucitarlas" un poco por la mañana podemos guardarlas con la mitad de leche.

Yogur con trozos de fruta para desayunar sano

Yogur con trocitos de frutas. iStockPhotos

Tomar un yogur en el desayuno es un manera saludable de tomar lácteos (más que la leche o el queso). Cundo decimos más saludable nos referimos, claro, a yogur natural sin aditivos, añadidos ni azúcares. Siendo así además es la mejor forma para que combine con eso que dicen toppings, o sea, trocitos de cosas sanas como el muesli, frutas frescas troceadas o frutos secos. Podemos hacer la mezcla por la noche y encontrarla por la mañana para desayunar.

Huevos revueltos para un desayuno completo

Huevos revueltos sobre una tosta. eliku

Los huevos revueltos también los podemos dejar listos desde la noche anterior. Son otro clásico del desayuno: sanos, versátiles y fáciles de preparar. ¿Que no tenemos tiempo por la mañana ni de hacer unos huevos revueltos? Se pueden hacer la noche anterior (con mantequilla, un poco de leche y una pizca de sal) para que queden húmedos, como recién acabados de hacer.

Aguacate y otras grasas saludables

Aguacate. iStockphoto

Hay grasas saludables y está bien que hagan acto de presemcia en el desayuno. Nos referimos al aceite de oliva (rico en grasas monoinsaturadas), a los frutos secos (que aportan proteínas y fibra) y al "fruto" de moda: el aguacate. Con este último el problema es que una vez abierto empieza a oxidarse. O sea, que si preparamos una tostada de aguacate por la noche, al día siguiente estará negra (que no mala). Para evitarlo no untamos el aguacate pero si sacamos su pulpa; machacamos un poco y cubrimos bien con film trasparente (así no estará en contacto con el oxígeno). A la mañana siguiente bastará con ponerlo sobre el pan.

'Smoothies' y batidos

Smoothie. WAO

De un tiempo a esta parte, la palabra smoothie se ha puesto de moda. Pero sí, son los batidos de toda vida. Se pueden hacer con diferentes frutas y verduras, y son una alternativa saludable. Es una manera divertida de tomar fruta y siempre podemos elegir la leche o bebida vegetal que prefiramos. Es fácil de preparar por la noche y dejar en la nevera para tenerlo listo al desayuno.

Y fruta, por supuesto

Fruta variada. Pixabay/diapicard

Una de las mejores opciones para un desayuno con pocos preparativos. Las frutas son ricas en vitaminas, minerales y fibra, y son esenciales para mantener una dieta equilibrada y saludable. La ciencia ya ha visto que apuramos menos de esos beneficios si las tomamos como zumo, así que mejor fruta entera. Las opciones de frutas para incluir en un desayuno son muchas, pero si es por tiempo el plátano, con su ingenioso envase, es perfecto. También podemos preparar porciones la noche anterior y envolverlas bien con film transparente y dejarlas en la nevera.

