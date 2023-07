Cinco hábitos fáciles que mejorarán tu salud sin que te des cuenta desde por la mañana

La base de nuestra salud es el equilibrio; equilibrio entre un cuerpo sano y una correcta salud mental. Los hábitos saludables para alcanzarlo comienzan en el segundo uno en que abrimos los ojos y nos lanzamos a vivir una nueva jornada. Hábitos buenos que mejoran nuestra salud hay bastantes, pero hemos seleccionado cinco fáciles y mañaneros que nos van a ayudar sin que nos demos cuenta a mejorar nuestra salud.

1. Al despertar, un vaso de agua

Una buena hidratación es esencial. Uno de los hábitos más sencillos y que más pueden interferir en la salud del cuerpo y del cerebro es la hidratación. Beber dos litros de agua al día ayuda a regular la presión sanguínea y la temperatura corporal y previene el estreñimiento.

Beber agua es uno de los mejores hábitos a lo largo de todo el día, pero hacerlo en ayunas tiene aún más beneficios. Hay que beber un vaso de agua (no fría) al iniciar el día (en ayunas) y si es posible con un poco de zumo de limón. Hacerlo, además de hidratarnos, nos va a ayudar a regular el metabolismo y el sistema digestivo. Ese vaso de agua también favorecerá la salud del cerebro y de la piel.

2. Evitar el móvil y las redes sociales

Somos esclavos del teléfono móvil y a través de este 'localizador' también de las redes sociales. Y hay que ponerles límite. Al despertar debemos evitar coger el smartphone y empezar a repasar las 'novedades' que nos ha dejado la noche… que en realidad, suele ser ninguna.

. Rami Al-zayat de Unsplash

Nada más improductivo que empezar la jornada mirando las notificaciones de WhatsApp, Twitter, Instagram o Facebook. Hacerlo es darnos la primera dosis de estrés del día; de estrés y de ansiedad. Ya estamos mirando al futuro en lugar de vivir en el presente y disfrutarlo.

Por eso mismo, se recomienda no dormir con el móvil junto a la cama: mejor no usarlo como despertador. Lo conveniente, pues, es no consultar el smartphone hasta una hora después de levantarse.

3. Disfrutar del silencio

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es la segunda causa ambiental de problemas de salud. De modo que el silencio es uno de los mejores aliados a la hora de lograr una experiencia de paz y equilibrio; es el comienzo de la conexión con uno mismo.

El silencio funciona positivamente al iniciar el día, pero también al acabarlo (al menos media hora antes de apagar la luz, permitirá que descansemos mucho mejor. Si la jornada comienza con un buen rato de silencio (en lugar del soniquete del móvil) aumentaremos la sensación de equilibrio y reduciremos los pensamientos repetitivos.

4. Ducha de agua fría

Ducharse con agua fría tiene muchos beneficios... bueno, tal vez no tantos como se ha dicho. Pero sí, una ducha a primera hora de la mañana es una rutina que va a ayudar a nuestro organismo. De entrada, tiene repercusiones positivas a nivel cardiovascular. Se contraen los vasos sanguíneos mejorando la circulación.

. Getty Images

Además, una ducha fría reduce la temperatura corporal, fortalece el sistema inmune e incrementa la capacidad de atención (porque el agua fría estimula la producción de noradrenalina).

También alivia los dolores, porque reduce la inflamación muscular. Finalmente esa ducha fría despeja la mente, activa el cuerpo y mejora el estado de ánimo.

5. Un desayuno saludable

Las prisas, la accesibilidad a los alimentos preparados y ricos en grasas… son muchos los factores que nos impiden hacer un buen desayuno, que dicen es la comida más importante del día.

. Freepik

¿Dulce o salado? "El desayuno es la peor hora del día para tomar azúcar y almidón, porque coincide con el momento en el que nuestro cuerpo es más sensible a la glucosa", comenta Odile Fernández, autora del libro Hábitos que te salvarán la vida. Es mejor, asegura, un desayuno rico en grasas y proteínas, porque no produce picos de glucemia.

El pan, integral mejor que blanco y de masa madre. Esta doctora aconseja desayunar las sobras saladas del día anterior. Y si no, salmón ahumado, aguacate o huevos en tortilla, revueltos o cocidos.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.