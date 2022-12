Receta de churros saludables con harina de avena en freidora de aire

Receta: Churros saludables Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:20 Tiempo total: 00:40 Ficha Técnica Dificultad baja Tiempo 00:40 Raciones 10 Calorías 289

Sin ninguna duda, los churros son uno de los postres de la temporada. Vale que cualquier época del año es buena cuando de comer unos buenos churros se trata, aunque nada como acompañarlos de un chocolate calentito para combatir el frío.

Aunque son toda una delicia, también son un capricho que no nos podemos permitir todos los días, y no por su precio, ni mucho menos, sino porque nutricionalmente hablando, no se tratan del desayuno o la merienda ideal. Aunque siempre podemos buscar una alternativa mucho más saludable.

La usuaria de TikTok Crislofit Nutrición ha compartido con sus seguidores una receta alternativa de churros mucho más ligeros y saludables. ¡Toma nota!

Churros saludables Ingredientes Agua Harina de avena AOVE Eritritol Sal