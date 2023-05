Descubre qué es el tofu y cómo prepararlo de forma muy sencilla y barata

El tofu es uno de esos ingredientes que no dejas de oír, pero que en realidad no sabes a ciencia cierta lo que es. Se dice que es la 'carne vegana', sin embargo, va mucho más allá de eso, pues constituye un símbolo milenario dentro de la cocina asiática. Se trata de un alimento tan versátil que puede combinar con casi cualquier cosa, aunque no todo el mundo conoce como prepararlo.

Es una de las mejores opciones si tienes algún comensal vegetariano o con alguna intolerancia, pues es 100% vegetal. Su consumo se está extendiendo a día de hoy por muchas cocinas, las cuales comienzan a introducirlo en sus platos gracias a sus grandes beneficios para la salud.

¿Qué es el tofu?

Se le conoce también como 'queso de soja', ya que es una pasta sólida 100% vegetal que se elabora a partir de la coagulación de sales de calcio o magnesio con la leche de soja cocida y posteriormente enfriada en unos grandes moldes rectangulares. Así, conforma una fuente natural de proteínas vegetales que tiene como base principal la leche de soja.

A esta se le añaden varios coagulantes, que tras un proceso de cuajado de alrededor de media hora, se la somete a un prensado de unos 15 minutos. Esto tiene como objetivo separar el suero líquido de la parte sólida. Una vez hecho esto, solo quedaría envasarlo en bloques con agua y pasteurizarlo.

Su sabor neutro es quizá la clave de su éxito, pues permite multitud de aderezos y acompañamientos. No obstante, hay algunos que dicen que recuerda un poco al sabor del requesón. Además, su textura depende de la cantidad de agua que se haya añadido durante la elaboración y del tipo de prensado que se haya realizado.

Tipos de tofu según su textura

Las variedades de tofu se dividen en dos grupos, los tofus más firmes y compactos conocidos como firm tofu, y los más sedosos y cremosos llamados silken tofu. De esta forma algunos de los que podemos encontrar son:

Regular tofu . Esta es la variedad 'estándar'. Se trata de un tofu firme con gran consistencia que se puede usar para multitud de elaboraciones.

. Esta es la variedad 'estándar'. Se trata de un tofu firme con gran consistencia que se puede usar para multitud de elaboraciones. Firm tofu . Su textura es parecida a la ricotta y se le conoce también como 'chine firm tofu'.

. Su textura es parecida a la ricotta y se le conoce también como 'chine firm tofu'. Extra-firm tofu . Es de textura sólida y compacta, fácil de partir y que siga manteniendo su forma.

. Es de textura sólida y compacta, fácil de partir y que siga manteniendo su forma. Silken firm tofu . Mantiene una textura firme, pero es más suave y cremoso que los anteriores.

. Mantiene una textura firme, pero es más suave y cremoso que los anteriores. Silken soft tofu . Este el tipo más cremoso y ligero, pues su textura blanda, a veces casi líquida es perfecta para cremas, postres y salsas.

. Este el tipo más cremoso y ligero, pues su textura blanda, a veces casi líquida es perfecta para cremas, postres y salsas. Momendofu . Es el término japonés específico para el tofu "de algodón", más firme.

. Es el término japonés específico para el tofu "de algodón", más firme. Kinugoshidofu. Es el término japonés específico para el tofu 'seda', el más blando y cremoso.

Receta de fideos de arroz con salteado de tofu y pimiento

Fideos de arroz con salteado de tofu y pimiento Getty Images/iStockphoto

Una de las formas más comunes de preparar el tofu es salteado, haciendo de guarnición para otros platos. De esta forma, presentamos una receta de fideos de arroz con salteado de tofu y pimiento, una manera muy sencilla y barata de consumirlo, pues su ración es por menos de 3 euros. Para ello necesitarás como ingredientes:

120 g de fideos de arroz. Precio aproximado 1,50 €

​200 g de tofu firme. 1,20 €

​1 pimiento rojo. Precio aproximado 2,89 € / kg

​15 ml de salsa de soja. Precio aproximado 3 € / 150 ml

​1 lima. Precio aproximado 1,49 € / 300 g

​1 trocito de jengibre fresco. Precio aproximado 1,32 € / 200 g

​1/2 chucharadita de curry molido.

​1/4 de ajo granulado.

​1 cucharadita de cúrcuma molida.

​Pimienta negra molida

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Perejil fresco o cilantro

En cuánto a su elaboración comenzaremos eliminando el líquido del tofu, escurriéndolo bien en papel de cocina como mínimo 15 minutos. Una vez pasado el tiempo lo cortamos en dados pequeños y lo doramos en una sartén. Seguidamente, cocemos los fideos en agua hirviendo durante aproximadamente tres minutos. Los escurrimos y enjuagamos en agua fría.

Seguidamente, rallamos el jengibre y cortamos el pimiento en tiras (previamente lavado y despepitado). Los salteamos en la misma sartén durante dos minutos, salpimentamos y agregamos la salsa de soja y las especias. Dejamos esta mezcla rehogar durante cinco minutos. Una vez pasado el tiempo, añadimos el tofu, mezclamos y seguidamente agregamos los fideos. Para terminar, mezclamos todo bien hasta que se integre y servimos con un poco de perejil picado.

Esta receta es muy fácil de elaborar y solo te llevará unos 35 minutos divididos en: 10 para la elaboración y 25 para la cocción, además, de los 15 de reposo. Es perfecta para una cena ligera y da para dos raciones. Igualmente, su aporte calórico es bajo, ya que por cada 100 g brinda alrededor de 250 calorías.

Los beneficios del tofu para la salud

Gran parte del beneficio que ofrece el tofu es su uso como sustitutivo de la carne en dietas vegetarianas y veganas. Así, constituye una fuente de proteína directa al contener un equilibrio de todos los aminoácidos necesarios. Igualmente, destaca como fuente de calcio, ofreciendo un gran beneficio en los huesos. Esto se debe a que se elabora con sales cálcicas, la mayoría de las veces con cloruro de sodio.

Por otro lado, ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos gracias a que las proteínas, la fibra y los fitosteroles de la soja tienen efectos cardioprotectores. Por último, aporta una gran fuente de hierro, pudiendo cubrir los requerimientos diarios que exige una dieta vegetariana.

El valor nutricional por 100 g de tofu es el siguiente:

110 kcal

​0,9 g de hidratos de carbono

​11,1 g de proteínas

​6,9 g de grasa

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.