Las Esparteras: el bar de carretera con un Sol Repsol y lista de espera

En el kilómetro 47 de la autovía de Extremadura, a poco más de media hora en coche desde Madrid y en la provincia de Toledo, junto a un área de servicio, se sitúa el asador más ecléctico del país.

Este curioso restaurante escaso de encanto exterior, guarda en el interior todo su poderío para sorprender al viajero: una barra de bocadillos y platos combinados 'al uso', y dos comedores, uno con menú del día, y otro en el que exhiben la calidad y saber hacer que les ha valido un Sol Repsol. Tres en uno.

Sin perder el espíritu humilde

Las Esparteras es un negocio familiar fundado en 1994, que ha ido poco a poco proponiéndole al cliente incursiones en la alta cocina, que el boca a boca 'ha ido comprando' y alimentando. Hoy en día, este restaurante tradicional (y no tanto), premiado en 2022 con un Sol Repsol, tiene lista de espera para comer a la carta.

Para descubrir el secreto de su éxito, 20minutos ha hablado con el chef y socio Raúl Barroso. "Empezamos como un bar de carretera normal y corriente, con horno. Asábamos cochinillo y cordero, y el 90% de nuestra clientela era de menú del día".

El local de Las Esparteras tiene una gran barra de platos combinados y bocadillos L.E.

Poco a poco, y siempre de la mano del cliente, fueron introduciendo pequeños cambios que tuvieron buena aceptación: "Empezamos con algo de vino, conservas de calidad, pescados frescos, otros tipos de carne, algo de marisco… Íbamos añadiendo y nuestras propuestas gustaban, los clientes repetían. Pero siempre lo hemos hecho con el máximo respeto y manteniendo el espíritu de bar de carretera".

Marcando la diferencia

"Nosotros nos divertimos con nuestro trabajo, y damos de comer lo que nos gusta comer cuando salimos fuera. Tan sencillo como eso. Materia prima de calidad que buscamos en toda España, nos da igual dónde esté, y cocina sencilla sin estropear mucho el producto. Tenemos verduras gallegas, de Valencia, de Navarra, Tudela de Duero. nos da igual dónde esté, si hay calidad, la traemos. Y luego, ofrecemos buenos vinos", explica el chef.

El secreto de Las Esparteras es la materia prima de excelente calidad, sin artificios L.E.

Lo mejor de la propuesta culinaria de Las Esparteras es la frescura y calidad de sus ingredientes, que no adornan en exceso sino que muestran (casi) tal cual "porque no sabemos hacerlo de otra manera. Conseguimos el mejor espárrago blanco, lo pelamos y se cuece. Punto. Preferimos eso a un espárrago regular y meterle dos salsas, tres cocciones diferentes… hacemos lo que sabemos hacer lo mejor posible".

Los imprescindibles

Ahora que ya conocemos un poco más este curioso bar de carretera a la altura de Casarrubios del Monte (Toledo) que se ha elevado a los altares de la alta gastronomía sin proponérselo (lo cual no significa que no lo merezca), nos preguntamos qué debemos pedir sí o sí cuando lo visitemos.

La tarta de queso es el postre estrella del local L.E.

Barroso nos recomienda las anchoas con pan brioche y mantequilla, los esparraguines de Villena (de plena temporada) con huevo frito de gallinas en libertad (sólo usan estos huevos), cordero asado en horno de leña, (procedente de una pequeña granja que les sirve tres veces a la semana) y su tarta de queso especial.

¿Por qué un bar de carretera?

"Porque se lo ofrecieron a mi padre hace 29 años y porque nos divierte mucho lo que hacemos. Aquí para todo tipo de gente, a gastar desde muy poco, hasta mucho dinero. Y todos mezclados, el señor que viene a comerse unas gambas y el que se pide un bocadillo. Este es el punto diferencial que a nosotros nos gusta. este, y la honestidad".

Salón 'a la carta' de Las Esparteras L.E.

Un día, en Las Esparteras están hablando con un camionero que ha parado procedente de Alemania, y otro con el director de una súper empresa del Ibex35 "que te cuenta historias completamente diferentes. Es maravilloso, y esta mezcla no queremos perderla nunca, es lo que nos llena", dice el chef.

Lo más entrañable es que no anhelan 'ir más allá'. Primero, porque confiesan hacer lo que saben. "Hacemos las cosas bien donde estamos, donde no estamos no sabemos cómo lo haríamos, no vamos a probar. Asadores en el centro de un pueblo o una ciudad hay miles, eso no tiene ninguna gracia. Vamos a seguir aquí, mejorando las cosas que vamos viendo que podemos mejorar, pero sin más pretensiones", concluye Raúl Barroso.

Su bodega: la joya de la corona

Además de una comida honesta, de calidad y sencilla, Las Esparteras puede presumir de tener una de las mejores bodegas de España.

La bodega de Las Esparteras atesora grandes caldos únicos en el mundo L.E.

Más de 3.500 referencias, 250 'champanes' diferentes, botellas de Jerez históricas y vinos muy difíciles de conseguir en el mundo, comparten habitáculo refrigerado con vinos de la zona, normales y básicos. Porque la bodega, al final, es también un reflejo del asador, tan ecléctico.

En Las Esparteras encuentras vinos locales de 10 euros riquísimos, junto a un espumoso de un pequeño productor del que han entrado en España sólo 24 botellas, por ejemplo. Una joya en un área de servicio de la E-5 que merece una visita gastronómica. Eso sí, sin prisa, que hay lista de espera.

