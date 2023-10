La princesa Leonor jura la Constitución

Estamos viviendo un día histórico, y esta vez de verdad. Es una pena, y más que una pena, una falta de sensibilidad, que este 31 de octubre de 2023 no se haya declarado jornada extraescolar para que los niños puedan ver en la televisión los momentos emocionantes del juramento a la Constitución de la princesa Leonor, futura reina de España, ante las Cortes, donde todos los españoles estamos representados.



Muchos, quizás disfrutando de la parafernalia que lo rodea, todavía no valorarán la importancia de este acto pensando en el futuro de nuestro país y de las garantías, y especialmente de la libertad y la democracia que garantizan. Pero dentro de algunos años, sí les permitiría recordar con orgullo haber vivido en directo –por utilizar un término audiovisual– lo que tanto ellos como sus hijos y nietos tendrán que estudiar en la asignatura de Historia.



Quizás no valoramos lo que implica institucionalmente asegurar las condiciones básicas para un porvenir en paz e igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y la unidad por encima de las diferencias ideológicas, religiosas y culturales que proporciona el progreso y la prosperidad en los diferentes ámbitos de la vida.