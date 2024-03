Especial | 20 aniversario del 11M: las diez bombas que cambiaron España

¿Cambiaron los protocolos a partir de entonces?

Cambiaron muchas cosas. España tenía una durísima convivencia con el terrorismo de ETA: había una actuación de persecución y de prevención para evitar nuevos atentados. A partir del 11M se empezó a hacer con los grupos yihadistas radicales. Como consecuencia, durante estos 20 años los servicios de Inteligencia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han conseguido evitar que se cometan algunos atentados. A raíz del 11M, Madrid fue demandada por muchísimas ciudades, no solamente de Europa sino de todo el mundo, para que compartiera su experiencia.

¿Qué errores y qué aciertos hubo?

El acierto más importante fue la coordinación. Desde el Ayuntamiento nos pusimos a disposición de la Audiencia Nacional, en cuanto se constató que era un atentado terrorista, como imaginé desde el primer momento. Cuando Pedro Calvo me dice que la explosión se ha producido en un vagón, no tengo duda de que es un atentado porque, además, no hay ningún combustible fósil en los vagones de Cercanías.

¿Cuándo supo que no era ETA?

La primera persona que me dijo que pensaba que no había sido ETA fue [el juez] Baltasar Garzón. Me llamó a las 9.30. Yo le comenté: ‘qué hijos de puta estos de ETA”. Y me dijo: ‘Alberto, no ha sido ETA’. Me explicó que, por la experiencia que tenía en la investigación de atentados terroristas, el modus operandi no se correspondía a esa banda terrorista.