Fernando Reinares: "En 2004 España estaba preparada para luchar contra ETA, pero no contra el yihadismo"

Fernando Reinares (Logroño, 1960) es catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador del Real Instituto Elcano. Este académico es uno de los mayores especialistas sobre seguridad y terrorismo de España y ha dedicado dos décadas a estudiar lo ocurrido en el atentado del 11 de marzo en los cercanías de Madrid. En este tiempo ha publicado varios libros sobre aquel suceso: ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11M y por qué se atentó en España y 11M: La venganza de Al Qaeda. Este mes sale su nuevo libro Pudo evitarse (Galaxia Gutemberg), donde reflexión sobre las circunstancias que permitieron a los terroristas preparar y ejecutar el mayor atentado de la historia de España, que este lunes cumple su vigésimo aniversario.

En el libro habla de los graves fallos de seguridad que permitieron a los terroristas consumar los atentados. ¿Se pudieron haber evitado?Para que ocurran unos atentados como los del 11 de marzo hace falta terroristas con voluntad de perpetrarlos y capacidades y recursos para hacerlo. Pero también que se desenvuelvan sorteando todos los controles del sistema español de lucha contra el terrorismo. Algo que ocurrió. En el año 2004, el sistema español de lucha contra el terrorismo estaba considerado como muy desarrollado y muy eficaz comparado con el de otros países europeos. Pero para el terrorismo de ETA, no el yihadista.

¿Qué falló?La policía se encontraba con limitaciones importantes y la legislación de la época no estaba adaptada. Estaba centrada en la lucha contra ETA, que hablaba de miembros armados y colaboradores, pero no contemplaba las diferentes formas de implicación del terrorismo yihadista. La Audiencia Nacional no entendía que fuera delito, por ejemplo, financiar a Al Qaeda o irse a un campo de entrenamiento de esta organización en Afganistán. De hecho, en el libro hay testimonios del fiscal jefe de la Audiencia Nacional que decía que para él todo esto era una cosa secundaria. Además, también hubo una descoordinación entre cuerpos policiales y hubo mucha desconfianza entre estos y el servicio de inteligencia. En noviembre del año 2003 el Centro de Nacional Inteligencia deja claro a través de uno de sus informes que ya había un individuo con gran resentimiento hacia España preparado para atentar. No se entiende el 11-M sin la Operación Dátil de años antes.

¿A qué se refiere?Los principales terroristas del 11M y buena parte de los miembros de la red yihadista eran conocidos e incluso estaban siendo seguidos desde hacía años por parte del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Eran miembros de la célula que Al Qaeda tuvo en España entre 1994 y noviembre del año 2001. Ese año se desarticula en la Operación Dátil, el mayor golpe que Al Qaeda recibió en Europa Occidental después del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Se detiene a casi una treintena de individuos, pero hay otros que los jueces de la Audiencia Nacional no consideran que haya evidencia probatoria suficiente para autorizar su detención. A Driss Chebli y a Mustafá El Maymouni (en Marruecos) sí que consiguen detenerlos, pero ya avanzado el año 2003. Los que no fueron detenidos y seguían en España estaban siendo investigados por la policía. Sin embargo, no se les pasó por la cabeza que estos individuos estuvieran moviendo una acción de venganza contra España por el desmantelamiento de su célula.

Fernando Reinares durante la entrevista con 20minutos. José González

Se ha hablado mucho del motivo detrás de los atentado. ¿Fue únicamente esa venganza?Después del 11 de marzo la gente trató de explicar lo sucedido en atención a lo que conocía, que era o ETA o Irak. La decisión de atentar en España se toma en 2001 después de que la célula de Al Qaeda fuera desarticulada. En primavera de 2003 uno de estos miembros consiguió convertirse en adjunto al jefe de operaciones externas de Al Qaeda. En ese momento Al Qaeda hace suyos los planes y pasa de ser la venganza de unos yihadistas con base en Madrid a ser, además, la venganza de la organización por la presencia militar española en Irak.

En cuanto a la fecha del atentado, ¿se fijó para influir en las elecciones que se celebraban tres días después?No sabemos exactamente cuándo se decidió la fecha; lo que sí sabemos es que la primera vez que aparece escrita es en un documento fechado el 19 de octubre del año 2003. Y ahí todavía no se habían convocado las elecciones. No obstante, en uno de los comunicados que Al Qaeda hace poco después del ataque sí habla de esto. Explica que mientras preparaban el atentado se fijó la fecha de las elecciones y que decidieron mantenerla para tratar de intervenir en el proceso electoral, pero que fue una cosa sobrevenida y que quisieron utilizar.

¿Por eso se dieron tanta prisa en reclamar su autoría?Los miembros locales de la célula al ver que los españoles no tenían claro si era ETA o Al Qaeda improvisaron un comunicado; que es el que depositan cerca de la mezquita de la M-30. Lo elaboraron dos horas después de que el ministro de Interior, Ángel Acebes, dijera que la línea prioritaria seguía siendo ETA y unas horas antes de que se abriera la jornada electoral del 14 de febrero. Los yihadistas actuaron para tratar de maximizar el impacto de los atentados también electoralmente.

¿Tenían pensado seguir atentando tras el 11-M?Pese a que no se consiguió frenar, el conocimiento previo sí sirvió para actuar rápido. A las cuatro horas de haber recibido la encomienda de hacerse cargo de la investigación del 11 de marzo ya estaban deteniendo. Y también sirvió para llegar al piso de Leganés. La explosión suicida de ese piso y la huida de otros individuos frustraron el resto de los planes que tenía la red. Conocemos parte de estos por los blancos que habían ido buscando: un centro judío, un espacio recreativo en el norte de Madrid, una escuela británica, atentar contra el tren de alta velocidad e incluso uno de los miembros de la red había vigilado la Embajada de Estados Unidos en Madrid. El 11 de marzo era más el principio que el final.

¿Ha cambiado la lucha antiterrorista en España tras este atentado?Con toda la polémica sobre si ETA estuvo o no implicada y todas las teorías de la conspiración que hubo no se estaba en el contexto más favorable para hacer un análisis de qué había pasado, extraer las lecciones y aplicar consensuadamente las reformas. Aún así, poco tiempo después ya estaban tomándose medidas. Se ha producido un incremento extraordinario en las capacidades de información e inteligencia policial en materia de terrorismo yihadista. También supuso dotar mejor a las unidades centrales y a las brigadas provinciales y elevar el estatus de la Guardia Civil en relación al terrorismo yihadista. Además, en mayo de 2004 se decide que hay que crear una estructura de coordinación entre cuerpos policiales que entonces no existía. Se extendió también la cooperación internacional. En aquellos momentos, por ejemplo, Pakistán era el epicentro del terrorismo global y España no tenía agregado de interior. Muy poco después ya lo tuvo. A todo eso hay que añadir que, aunque se tardó, se reformó la legislación antiterrorista.

¿Ese tipo de atentados se podrían producir hoy en día?Los planes para atentar contra blancos blandos, es decir, de fácil acceso, se desbaratan en origen, no en destino. Hay un trabajo previo de inteligencia, infiltrados, confidentes, informantes, etc.

¿Ha cambiado la forma de atentar?El yihadismo global es un fenómeno que está mucho más extendido y es más complejo hoy que hace 20 años. Ahora mismo lo tenemos desde Asia del Sur hasta África Occidental y desde Filipinas hasta Siria. A lo largo de la última década las actividades y la propaganda de Al Qaeda y de Estado Islámico han producido una extraordinaria movilización yihadista de adolescentes y jóvenes en Europa Occidental. No pocos de ellos acabaron en Siria e Irak, pero muchos otros no hicieron ese viaje y por lo tanto ese yihadismo permanece latente. El surgimiento de nuevos focos de conflicto, o de renovados como el de Gaza, pueden estimular y proporcionar nuevas justificaciones a estas personas. Tenemos ahora un yihadismo que está extendido donde Al Qaeda y Estado Islámico compiten; aunque también hay áreas en las que ya han empezado a cooperar o a no enfrentarse, como es el caso del Sahel.