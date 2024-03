El 11-M, desde la óptica de quienes nacieron cuando ocurrió: "No lo llegamos a vivir, pero es un tema que marca nuestra generación"

Se cumplen 20 años del atentado que cambió la historia de Madrid el 11 de marzo de 2004, el día en el que el miedo, la incertidumbre y la angustia nublaron la capital. Miles de personas en todo el país sufrían las consecuencias más directas de la tragedia, mientras que muchas otras vivían la incertidumbre de desconocer si algún familiar o amigo era uno de los 193 viajeros que perdieron la vida o uno de los más de 2.000 heridos, a quienes este vigésimo aniversario se rinde especial homenaje. Aquel día, a tan solo 6 kilómetros de la estación de Atocha, con los nervios a flor de piel y desde la camilla del hospital Virgen del Mar, María Concepción daba vida a su primera hija, a quien quiso poner de nombre, a razón del atentado, Paz.

Es la historia de una de las 1.250 personas que nacieron aquel día en España y que ahora cumplen, junto al atentado, 20 años. Paz cuenta ahora a 20minutos que su nombre previsto iba a ser Marina, porque así lo marcaba su tradición familiar, pero que al salir del hospital su nombre terminaría llevando una parte de aquel 11 de marzo. "En el hospital encendieron las noticias y estaba todo el mundo alucinando, y cuando nací a las 12 de la mañana mi padre le ofreció a mi madre llamarme así porque ese día iba a quedar para la historia... para ellos fue un regalo dentro de todo el caos", relata la joven.

Alicia, joven nacida la noche del 10 de marzo de 2004. Sergio García Carrasco

Horas antes del suceso, en la noche del 10 de marzo, nacía Alicia, una gallega que actualmente estudia Comunicación Audiovisual y que cuenta a este periódico cómo vivió su familia este evento histórico. "Mi padre intentó que mi madre no se enterara, ella estaba bastante débil del parto, y él no quería preocuparla porque tenemos muchos amigos en Madrid. Mi madre dice que cuando se enteró se puso muy nerviosa, más en su estado, y estuvo llamándoles a todos para saber si estaban bien. Le impactó bastante", explica la veinteañera sobre el suceso que califica de "tragedia".

"Fue un tema que impactó a mucha gente, algunos murieron, otros ahora sufren discapacidades porque estuvieron en el momento, mucha gente perdió a su familia. También se cambió mucho la idea que había sobre la sociedad musulmana... y sirve un poco para enseñar el miedo que se tenia del grupo de ETA", responde Alicia al ser preguntada por lo que le han contado y lo que conoce sobre el 11-M.

Gonzalo, universitario nacido en 2004. Sergio García Carrasco

Gonzalo llevaba ocho meses en el vientre de su madre cuando el 11-M sacudió la capital. 20 años después, el joven narra lo que conoce sobre el atentado, del que su familia, residente en Madrid, salió ilesa. "En mi casa y en Madrid es un tema bastante presente, siempre me lo han contado como un atentado muy grande", declara el universitario.

La imagen que Gonzalo tiene sobre los atentados la resume en la palabra "miedo". "Mi familia me cuenta que no había tanto pánico por coger trenes, sino más bien una psicosis con las mochilas y la gente a la que se les olvidaba", describe el madrileño, que cuenta que a esta percepción se añadía "el estigma" que sufrieron las personas musulmanas.

Carlota, estudiante nacida en 2004. Sergio García Carrasco

A la familia madrileña de Carlota el 11-M le tocó más de cerca. Cuando ocurrieron los atentados, su tío fue uno de los primeros en llegar como parte del cuerpo de policías que asistió a los afectados. De hecho, cuando aquellos efectivos llegaron a la estación de Atocha, les explotó una de las bombas y ahora el policía cuenta a su sobrina "la experiencia de cuando llegaron, la atención a los heridos, cómo se generó el caos por las calles...".

Como nacida en 2004, la estudiante de Estudios Internacionales y Derecho sostiene que el 11-M "es un tema muy cercano, histórico y una realidad que todos deben conocer". "No lo llegamos a vivir pero nos marca mucho a nuestra generación", sentencia la joven.

Jimena, veinteañera nacida en 2004. Sergio García Carrasco

Jimena tenía tan solo un mes de vida cuando un temblor sacudió el suelo madrileño. "A mí me lo contaron mis padres y me dijeron que para ellos fue un punto de inflexión, un punto crítico, porque justamente ellos y sus amigos estaban empezando a tener hijos... fue una época de crisis", declara a este diario la universitaria con un cartel de 'Paz' sobre ella.

Marca de su generación... aunque sin apenas conciencia

Los jóvenes aseguran que el 11-M constituye un hecho importante para los nacidos en 2004, si bien coinciden en que no hay una conciencia generalizada sobre el atentado en la juventud. "Quizá en nuestro año concreto pueda haber más conciencia porque coincide el año, pero no por las consecuencias sociales sino como algo más eventual", sostiene Gonzalo, que asegura no ver "nada de conciencia" en la juventud y niega que el atentado sea "algo presente" en las vidas de los jóvenes. "Siempre que se habla de terrorismo se viene a la cabeza las torres gemelas, incluso para quienes viven en Madrid", denuncia.

"Siempre que se habla de terrorismo se vienen a la cabeza las torres gemelas, incluso para quienes viven en Madrid"

Alicia concuerda en que, por lo general, la conciencia de los jóvenes sobre el atentado es mínima. "La gente de mi año se acuerda porque fue el episodio más importante del 2004, pero sí creo que las personas dos o tres años más pequeñas que yo no saben del tema, y para ser un asunto tan serio... Algunos incluso piensan que fue el 11 de mayo", asevera.

También Jimena sostiene que el 11-M ha sido un hecho que "ha impactado" en su generación y que, sin embargo, apenas saben "nada de ello". "Si me preguntan detalles yo no los sé decir", reconoce la joven, que aboga por una mayor difusión sobre el evento.

Aprender del 11-M fuera del aula

Los jóvenes aseveran que en estos 20 años de vida los atentados del 11 de marzo no han entrado como tema de estudio en el colegio, por lo que instan a que se introduzca este suceso dentro de los currículos educativos. Como estudiante madrileña, Carlota asegura que en su clase el suceso del 11-M "se comentó un poco en ciencias sociales, pero muy por encima y sin llegar a profundizar".

Gonzalo, por su parte, achaca que en su colegio, también de Madrid, no les instruían apenas sobre este tema. "Sí se comentó una vez en la temática de política, cuando estudiamos el bipartidismo, por la gestión del yihadismo del PP; me acuerdo que me lo dijeron por eso, pero ni se comentaban víctimas ni nada, solo como un hecho político". Quizá sin ese contexto de política no nos lo hubiesen contado.

"Podría ser un tema beneficioso para los niños, para que conozcan y entiendan todo lo que sus familiares y su sociedad han vivido"

Los estudiantes reconocen que todo lo que saben procede de experiencias familiares e información en medios de comunicación, pero consideran que habría sido "útil" haberlo tratado en el colegio. "Podría ser un tema beneficioso para los niños, para que conozcan y entiendan todo lo que sus familiares y su sociedad en general han vivido", alega Carlota.

Recursos que aúpan la curiosidad

También coinciden los jóvenes es en que los documentales sobre el 11-M les ha hecho interesarse más sobre el atentado, especialmente el documental de Netflix, que cuenta los detalles desde el punto de vista humano, social, político y policial.

No solo la información audiovisual les sirve para aprender sobre el 11-M. Las nuevas generaciones optan especialmente por recursos de entretenimiento, como películas o canciones, que inconscientemente terminan elevando la curiosidad e interés por saber más sobre el tema.

Jimena revela que gracias a la película Todas las veces que nos enamoramos, que recrea una historia de amor ficticia golpeada por el atentado, comenzó a indagar más sobre el 11-M. También dice que la canción Jueves, de La Oreja de Van Gogh, le hizo "llorar" cuando supo que estaba vinculada con la tragedia y le transmite "muchos sentimientos". "Creo que estos recursos pueden ayudar a mucha gente a saber lo que pasó", concluye.