Carlos Mayo protesta por la inversión pública de 80 millones en La Romareda, mientras él no recibe dinero: "No hay quien lo entienda"

El atleta zaragozano Carlos Mayo, plusmarquista nacional en la media maratón y olímpico en Tokio 2020, ha incendiado las redes sociales tras darse a conocer que el estadio de fútbol de La Romareda se va a reformar con dinero público, mientras que él no recibe "ni un euro" de la Diputación General de Aragón (DGA).

El atleta aragonés -que consiguió el pasado fin de semana el récord de la media maratón, una plusmarca que nadie había conseguido superar en 22 años-, mostró su indignación en redes sociales ante la decisión tomada por la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. "Llevo el nombre de Aragón y de Zaragoza tatuado en mi frente cada vez que compito y siempre estaré orgulloso de hacerlo, pero desde luego esto no hay quien lo entienda", expresó el deportista sobre qué le parecía que La Romareda se reformara con dinero público.

La nueva Romadera se reformará con una ayuda de 40 millones por parte del Gobierno de Aragón y otros 40 del Ayuntamiento de la ciudad, algo que no ha gustado a gran parte de la población de la ciudad aragonesa.

"No comparo el fútbol con el atletismo, está clarísimo y no hay ninguna duda de que el fútbol mueve mucha más gente. Soy un fiel defensor de que es un deporte que mueve mucho dinero porque lo genera y lo merece. Pero tampoco creo que yo me merezca 0 euros", afirmo el atleta en redes sociales.

El atleta español reflejó una realidad que viven los deportistas que no mueven tantos espectadores en nuestro país. Muchos deportistas de alto nivel viven gracias a becas, sin grandes lujos, algo que complica que se puedan dedicar en plenitud a su disciplina.