Un atleta español le da los 500 euros del premio de una media maratón a un keniata que perdió la carrera por el error de un juez

El deporte en ocasiones deja historias que difícilmente olviden sus protagonistas y que son ejemplo de humildad y compañerismo. Una de ellas ha ocurrido en la Quijote Media Maratón de Ciudad Real, cuando el atleta español Mohamed Massat cedió su triunfo al keniata Peter Kariuki como compensación por el error de uno de los jueces de la carrera.

Massat ganó la media maratón con una ventaja de 48 segundos sobre el segundo, Peter Kariuki, después de que un juez dirigiese mal al corredor africano, quien a consecuencia de ello tiró por un camino incorrecto por el que finalmente recorrió un kilómetro más.

Cuando el ganador se dio cuenta de lo ocurrido, decidió renunciar al primer puesto y al premio, 500 euros, tal y como anunció a todos los presentes con un gran gesto de deportividad.

"He llegado el primero, pero para mí soy segundo. Renuncio al primer puesto. He entrado el primero, pero para mí el ganador es Peter Kariuki. Me sacaba bastante tiempo y por un error al final del circuito se ha ido por otro lado. El ganador es él, iba a llegar antes que yo", explicó el español.

A pesar del gesto de Massat de renunciar a la victoria, en las clasificaciones oficiales le han mantenido en el primer puesto con un tiempo de 1h07:09 frente a los 1h07:57 de Peter Kariuku. El gran triunfo para él ha sido mejorar 1’29’’ su marca personal en medio maratón.