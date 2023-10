El pasado 24 de octubre se cumplieron 34 años del fallecimiento del polaco Jerzy Kukuczka, uno de los mejores alpinistas de la historia. Ese día de octubre de 1989, Kukuczka -de 41 años- perdió la vida en la gigantesca cara sur del Lhotse (8.516 m) en el Himalaya, cuando a unos 8.200 metros una arista cortó su cuerda y el polaco cayó más de cien metros a una grieta.

No fue la primera vez que estuvo escalando en el Lhotse. Antes del accidente ya había ascendido los 14 ochomiles y había sido precisamente el Lhotse su primera montaña de la serie de los 14x8000 que había coronado por primera vez en 1979 por la ruta normal, en la cara noroeste. La cara sur del Lhotse fue y sigue siendo uno de los retos más difíciles para los himalayistas.

Después de que el italiano Reinhold Messner se convirtiera en la primera persona en ascender los 14 ochomiles, Kukuczka fue el segundo para cumplir con la serie. La sur del Lhotse fue un reto aparte, y esa expedición reflejaba bien el carácter del polaco quien, a los largo de los años 80, había ascendido a varios ochomiles por rutas nuevas y en cuatro ocasiones alcanzó las cumbres más altas del planeta en invierno. Fue un tipo duro que aparte de ser montañero, fue electricista de profesión y a menudo trabajaba pintando chimeneas industriales en su país natal para ganar algo de dinero extra con el fin de poder costear sus expediciones.

Entre sus rutas nuevas destaca su expedición al Makalu de 8.485 metros, la quinta montaña más alta del mundo, situada en el Mahalangur Himal del Himalaya en Nepal. En 1981 Jerzy (o como lo llamaban sus amigos, Jurek) recibió una carta de su compatriota Wojciech Kurtyka desde Nepal en el que informaba a Kukuczka de un fallido intento que Kurtyka y unos compañeros tuvieron para ascender la oeste del Makalu en la primavera, animando a Kukuczka a que fuera para allá para hacer con él y otro del grupo un nuevo intento. La carta decía:

” ¡Jurek! ¡Ven! He estado en la cara oeste del Makalu con Alex MacIntyre, René Ghilini y Ludwik Wilczynski pero nos rendimos a 6.700 metros. Sigo creyendo que se puede ascender esta cara. En el club de montaña de Crakovia todavía me queda algo de dinero guardado. Tú sólo tienes que organizar el resto y traerlo a Katmandú. ¡Confío en ti! Firmado: Wojciech.”

Un ascenso en solitario hacia la hazaña

Kukuczka decidió irse a Nepal y, a pesar de las dificultades para poder organizar todo y conseguir dinero para el permiso de escalada y el viaje, finalmente llegó al país asiático en septiembre de 1981, y se reunió con sus compañeros en el campamento base del Makalu. Para aclimatarse en altura, ascendieron hasta los 8.000 metros en la cara noroeste y también en la deseada cara oeste, hasta los 7.900. Sus dos compañeros con los que iba a intentar ascender la cara oeste, Kurtyka y MacIntyre, al final decidieron no continuar con la ascensión, pero Kukuczka tomó la decisión de hacer un intento solitario para coronar el Makalu por la cara oeste, en estilo alpino. Se lanzó a lo desconocido como un lobo solitario y consiguió llegar a la cumbre por una ruta que conducía a la cima a través de la cara oeste y en la sección final por la arista noroeste. El 15 de octubre alcanzó la cima.

Sin embargo, tras descender de la montaña sano y salvo, las autoridades nepalíes no se creyeron la ascensión exitosa de Kukuczka, alegando que la hazaña era prácticamente imposible y pedían pruebas fehacientes de que el polaco había hecho cumbre. Según contó la cronista Elisabeth Hawley, quien sí creyó a Kukuczka, la duda inicial fue expresada por el enlace oficial nepalí que sentía una gran antipatía por los escaladores extranjeros del grupo de Kukuczka, a los que había sido asignado durante la expedición. El gobierno nepalí se sintió obligado a compartir la incredulidad de su oficial de enlace, y Nepal no reconoció el ascenso solitario del polaco.

Jerzy Kukuczka. Foto del archivo de Jerzy Kukuczka

En aquella época los alpinistas tenían la costumbre de dejar algún objeto personal en la cima que pudiera probar el ascenso, y los siguientes que llegarían allí luego honestamente confirmarían tal logro del alpinista anterior. Kukuczka, a pesar de decir a las autoridades que había dejado en la cumbre un juguete de su hijo, un escarabajo de madera, no pudo probar la ascensión y tuvo que esperar a que alguien en unos meses pudiera encontrarlo. Tampoco servía de nada cara a las autoridades locales, que el líder de un equipo austríaco que estuvo por allí en esos días escribiera una carta en la que decía que él y su grupo no tenían ninguna duda de que Kukuczka haya hecho cumbre. "Me parece que Kukuczka no es el tipo de persona que diría algo que no fuera verdad", escribió el austríaco en su carta. No quedaba otra que esperar y confiar en que alguien en un futuro cercano subiera a la cima del Makalu y tuviera la bondad de testificar para Jurek.

Y encontraron el juguete

En la primavera de 1982 Heo Young Ho, un alpinista surcoreano hizo cumbre en el Makalu y a unos tres metros de la cima encontró el escarabajo de madera que había dejado allí Kukuczka en octubre de 1981. Por supuesto, el surcoreano no tenía ninguna relación con el polaco y tuvo la honestidad de filmar el hallazgo y bajar la prueba por lo que definitivamente quedó probado que Kukucka no había mentido en ningún momento.

"En el momento que estás en la cima no hay una explosión de felicidad: la felicidad se experimenta cuando todo está frente a ti, cuando sabes que tienes que alcanzar la meta a unos cientos o a unas docenas de metros, cuando estás justo en frente de ella. Ése es el momento de la felicidad”, dijo Kukuczka una vez. El momento en el que depositó el pequeño escarabajo de madera de su hijo a tres metros de la cima debió ser uno de los momentos más emotivos de la vida del gran Jurek.