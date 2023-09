Avalancha de críticas en el mundo del alpinismo tras cancelar el histórico récord Guinness de Reinhold Messner

En nuestro artículo anterior de esta semana contábamos la situación que ha provocado el libro Guinness de los récords y el vuelco histórico que ha dado a algunos récords del alpinismo. Hablamos de la lista actualizada en relación a quien fue realmente la primera persona en coronar los 14 ochomiles del mundo, tras publicar Guinness Records que realmente no fue el italiano Reinhold Messner, gran leyenda del alpinismo, sino el estadounidense Edmund 'Ed' Viesturs. Las reacciones no han tardado en aparecer de parte de los interesados y la polémica, crece y crece.

Reinhold Messner

El mito de la montaña lleva toda la semana reaccionando con frases breves en sus redes sociales donde podemos percibir su descontento, reivindicando asimismo que los récords no le importan nada. "El objetivo no es la cima sino el camino”, recalca. El alpinista italiano dice también que el investigador alemán no tiene razón en su caso. Eberhard Jurgalski en 2022 emitió el resultado de su estudio en el que contemplaba las falsas cimas alcanzadas por muchos escaladores durante la historia. Respecto al alpnista italiano, Jurgalski anuló la cumbre de Messner en el Annapurna I de 1985 por no haber ascendido hasta la cumbre verdadera. Messner dice que Jurgalski se confundió respecto a la cumbre real del Annapurna I en su estudio, y cada día postea algo en contra de Jurgalski en sus redes sociales, visiblemente molesto por haber sido quitado de la lista de los 14 ochomiles y por haber sido destronado de ser el primero en haber coronado todos.

Hans Kammerlander

El compañero de Messner en el Annapurna en 1985 también ha reaccionado. ”No me importa la cifra de los ochomiles escalados, ya he tenido suficiente. Todo el debate es ridículo. Así se destruye el alpinismo”, ha dicho Kammerlander recientemente. ”Evidentemente no existe una certeza, eran otros tiempos, sin GPS. A esas alturas basta una tormenta de nieve y una luz de sol borrosa. Todavía estamos convencidos de que estuvimos en la cima, pero quién sabe si detrás de la roca había otros 5 ó 6 metros más por escalar. Pero esto no nos quitaría nada de nuestro empeño”, añadió. Respecto a los otros alpinistas suprimidos de la lista por no haber subido a la cima real de ésta u otra montaña de más de 8.000 m, Kammerlander dice que ”otros alpinistas de alto nivel, como Gerlinde Kaltenbrunner, que siempre han practicado un alpinismo muy limpio, ahora pasan a parecer haber sido mentirosos. La humanidad realmente está empeorando”, concluye.

Ed Viesturs

Ed Viesturs, quien a base del resultado de las investigaciones está registrado ya como la primera persona de haber escalado esas catorce montañas hasta su cima real (completó la serie de los 14 entre 1989 y 2005), también ha hecho sus comentarios al respecto: "Realmente creo que fue Reinhold Messner la primera persona en escalar los 14 y debería ser reconocido como tal. Lideró el camino, no sólo respecto al estilo sino también a nivel físico y psicológico, escalando sin el uso de oxígeno suplementario. Otros escaladores, como yo también, pudimos seguir sus pasos gracias a su inspiración. Sigo contemplando la lista previa que conocimos todos hasta ahora, como la lista veraz. Creo que Messner y todos los demás hicieron todo lo posible para escalar esas montañas hasta su verdaderas cumbres lo mejor que pudieron, dadas las condiciones en que se encontraban allí. Creo que ninguno de esos alpinistas pretendieron ser deshonestos. Escalar montañas es un viaje personal y no debe consistir en estar en una lista o establecer récords".

Hablar de récords se ha convertido en tendencia hoy en día. Las marcas ya financian a influencers más que a los deportistas, cuantos más seguidores tenga alguien en Instagram más posibilidades tiene para conseguir un patrocinador. El auge definitivo del boom de los récords sin duda fue la aparición de Nirmal Purja allá en 2019, quien consiguió mucha fama y montó toda una marca a base de su proyecto de escalar los 14 ochomiles con intención de llevarlo a cabo en tiempo récord.

Su récord finalmente no fue realmente como él lo contabilizó y mostró en su película y su libro, porque durante la serie en el caso de dos montañas no llegó a la cima real, a pesar de ser consciente de esa práctica errónea advertida ya en esa época. Nirmal Purja tuvo que rectificar y reeescalar algún que otro ochomil por lo que la duración del proyecto excedió los dos años.

Sin duda, Guinness se dio cuenta del tirón que tienen los récords anunciados en las montañas. Cada dos por tres aparecen récords de todo tipo. Por lo tanto, fue de alguna manera lógico que en algún momento se corrigiera este récord absoluto también respecto a la primera persona en coronar los 14x8.000 hasta la cumbre real. Pidieron la colaboración a la persona competente en este campo, a Eberhard Jurgalski, quien llevaba ya décadas examinando las fotos de cumbre de los escaladores y estudiando con su equipo llamado 8000ers las características topográficas de cada montaña.

Jurgalski publicó los resultados de esas investigaciones en el verano de 2022 y ya en aquel entonces saltó la polémica. Curiosamente, ahora que Guinness Record haya hecho público el cambio de sus registros, la polémica ha vuelto a estallar de manera más fuerte y vehemente.

Jurgalski por su parte dijo claramente y en varias ocasiones hace un año que bajo ningún concepto quería cuestionar el valor de la trayectoria de Reinhold Messner o de otros, y que nada ni nadie podría borrar de la historia sus ascensiones extraordinarias, muchas de ellas por rutas nuevas y sin el uso de oxígeno suplementario. Añadía además que no acusaba a nadie de haber errado con intención de mentir a la hora de no llegar a la cima real.

Avalancha de comentarios

Sin embargo, en esta semana se ha formado una avalancha de comentarios de parte de los lectores y seguidores de Messner contra Jurgalski, ataques ’ad hominem’ que incluyen todo tipo de insultos contra el investigador alemán. Más leña en el fuego parece ser el hecho de que el propio Messner no para de sacar comentarios en sus redes sociales contra Jurgalski.

Viendo el panorama de reacciones, sin embargo, deberíamos apuntar el punto de partida y lo más importante en todo este asunto: el número de cimas coleccionadas no determina la calidad de un alpinista. No es la estadística que demuestra quién es un buen alpinista. No el número es lo importante sino el cómo. Lo que cuenta es cómo un alpinista escala las montañas, en qué estilo y a qué nivel de autosuficiencia. Por eso mismo el enfado desmesurado de Messner igual es innecesario, porque si de verdad no le importa estar en la lista como el primero, y si estima que los récords no son importantes, en este caso tampoco debería estar disgustado. Messner, sin duda, fue uno de los mejores alpinistas de la historia.

Da igual quién cuántos ochomiles ha escalado. Da igual en cuánto tiempo. Lo importante es cómo escala alguien un seismil, un sietemil o un ochomil. Cuenta más qué dificultad tiene la ruta, en qué estilo lo hace el alpinista y qué aporta su ascensión para el alpinismo. Ahora parece que mucha gente levanta la cabeza indignada porque Guiness "haya reescrito" la lista de los ochomiles. Pero no es la lista lo que importa. Los récords no tienen nada que ver con el alpinismo. Son dos conceptos que no casan. Simplemente esto. Ni las comparaciones con Usain Bolt (el gran velocista del atletismo) tienen sentido en el montañismo, símil que utilizó una vez Nirmal Purja hablando de sí mismo.

Preguntas importantes

¿ Pero qué significaron esas confusiones respecto a la cima real? ¿Cuántos metros de distancia, cuánto tiempo más hubiera hecho falta en la ascensión hasta la cumbre verdadera? ¿Cómo fue en el pasado cuando la legendaria ”notaria del Himalaya”, Elisabeth Hawley hacía el ”tercer grado” a los alpinistas para que le demostraran que habían llegado a la cima de una montaña? ¿Qué pasó cuando hubo dudas? ¿Rectificaron los alpinistas y volvieron a subir el pico? ¿Cuándo empezó toda esta carrera ansiosa por coleccionar todos los ochomiles? ¿Compitió Messner por ser el primero y dudó alguna vez del resultado de otros? Respecto a las listas nuevas, ¿ se debería haber hecho una diferenciación entre los distintos estilos para que los turistas de altura millonarios de nuestros días no destronaran en las listas a los grandes alpinistas reales de la historia como Messner, Kaltenbrunner y otros? ¿Dónde se perdió la cultura del debate en el alpinismo para que no se pueda plantear cuestiones sin que uno reciba ataques ”ad hominem”? ¿Cuántas ascensiones sin hollar la cumbre real de un pico fueron por error y cuáles fueron mentiras deliberadas? Todo esto lo examinaremos en nuestro siguiente artículo.