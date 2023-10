De cuidar cabras y ovejas a una estratosférica marca: así es Kelvin Kiptum. el nuevo recordman de la maratón

El atleta Keniano Kelvin Kiptum ha nacido para la maratón y ha dejado al mundo boquiabierto al superar en Chicago el récord de Eliud Kipchoge en la distancia, con un registro de 2 horas y 35 segundos. El corredor africano, en apenas diez meses que lleva compitiendo en la distancia, ha batido el récord de la maratón y parece ser el atleta llamado a romper la barrera de las dos horas.

Kiptum comenzó su idilio con el atletismo en 2016. Tres años después, en 2019, ya marcó un gran registro –de 28 minutos y 17 segundos en Países Bajos– en una prueba de 10 kilómetros. Aunque empezó a descubrir que nació para las distancias más largas cuando, en ese mismo año, bajó de la hora en la media maratón y al siguiente año consiguió en Valencia el récord del mundo de la distancia.

El descubridor de Kiptum

El keniano es la nueva estrella de la distancia y el atleta de Ruanda Gervais Hakizima desveló a AFP que conoció en 2013 a Kiptum mientras entrenaba en Kenia. "Hacíamos sesiones de cuesta en el bosque cerca de su casa. Él era pequeño, pero nos seguía, descalzo, después de cuidar de las cabras y las ovejas. En realidad, aún no había empezado a correr", relató Hakizimana.

El atleta ruandés se ofreció a prepararlo físicamente para la maratón: "Le entrené en el bosque. Corrí con él y luego empezamos un programa de maratón en 2021". Hakizima explicó que Kiptum corre entre 250 y 300 kilómetros semanales, mientras que Eliud Kipchoge está entre 180 y 220 kilómetros a la semana y argumentó que puede afectarle en un futuro. "A este ritmo, corre el riesgo de lesionarse y romperse. Le he sugerido que afloje el ritmo, pero no quiere, me hablaba todo el tiempo del récord del mundo".

Nacido para la maratón

El atleta keniano comenzó en la distancia de la maratón en la de Valencia, con un registro impresionante para ser su primera competición en la distancia, con 2 horas, 1 minuto y 53 segundos. Cinco meses después compitió en Londres, donde no partía como favorito, pero ganó su primer 'major' —las mejores maratones— y se quedó a menos de 20 segundos del récord del mundo. Diez meses después de su debut, logró superar el récord de Kipchoge por más de 30 segundos en Chicago. El atleta keniano en diez meses ha cambiado las reglas del juego, donde pensábamos que Eliud era imbatible y nadie le podía plantar cara... hasta que ha aparecido Kelvin Kiptum.

El keniano ha hecho historía al ser el primer atleta en bajar de las 2 horas y 1 minutos, algo que nadie ha conseguido en una competición oficial, porque Eliud Kipchoge sí lo había logrado en los diferentes retos del Breaing two, que no son oficiales. Además de pulverizar el récord del rey de la distancia, se ha quedado a tan solo 35 segundos de romper la barrera de las dos horas.

Duelo historico en París 2024

El keniano ha destacado su deseo de participar en la maratón de los Juegos de París 2024, donde presenciaremos un duelo histórico, que se enfrentarán los dos mejores maratonianos de la historia. Además, Kiptum puede frustrar la hazaña histórica de Kipchoge en París, donde intentará conseguir su tercera corona olímpica.

Martín Fiz señaló en exclusiva para 20minutos: "No me sorprende el récord de Kelvin, porque en Valencia y en Londres ya bajo de las dos horas y dos minutos. Por esto mismo, Kiptum lo tiene todo para bajar de las dos horas en la maratón y este debe ser su próximo objetivo. Ha nacido para correr maratones y así lo demuestra con 3 victorias en 3 carreras. Es un corredor muy ambicioso y que quiere intentar igualar a Eliud Kipchoge".