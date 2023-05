Por qué Eliud Kipchoge es premio Princesa de Asturias: atleta de leyenda y único humano en bajar de las dos horas en el maratón 

No hay duda de que Eliud Kipchoge merece el Premio Princesa de Asturias del Deporte con el que ha sido este jueves reconocido. ¿Y por qué esta afirmación tan contundente? Allá van algunas razones.

1-Porque es el mejor maratoniano del mundo. Kipchoge ha corrido 20 maratones en su vida y ha ganado 17. Nadie puede siquiera acercarse a esas cifras en la mítica prueba de los 42 kilómetros y pico.

2-Porque su estilo es perfecto. No lo dice quien suscribe esta afirmación. Lo han dicho tipos entendidos en el oficio de correr, como el campeón del mundo Abel Antón. La cadencia, la pisada, la postura del cuerpo, su rostro. Ver correr al monje de Kaptagat es presenciar una obra de arte en movimiento.

Kipchoge no cambia ese rictus sereno. Corra una maratón o inicie un rutinario entrenamiento, su mira transmite paz y tranquilidad. NN Teams

3-Porque nunca un ser humano bajó de las dos horas en el maratón. Sí, no fue una marca homolagada y el escenario se diseñó para que Eliud no tuviera que preocuparse por nada... solo por mover las piernas a ritmos imposibles para cualquier mortal en apenas 100 metros. Él lo hizo durante 42 kilómetros, un fin de semana de octubre de 2019 por las calles de Viena, con una legión de liebres de primerísimo pedigrí a su disposición, sí, pero lo hizo. Y quizás nadie pueda volver a repetir semejante proeza.

4. Por su ética de trabajo. A las cuatro de la mañana Kipchoge despierta, desayuna y a correr. Lo repite cada día de su vida, salvo algún fin de semana que viaja para visitar a su familia. Entrena, estira, come, descansa, entrena... es un hámster dentro de una rueda. "Nunca he sentido pereza o desmotivación. Siempre he querido entrenar". Lo que podría parecer postureo es realidad.

5.Por su mensaje.Nada es imposible, repite Kipchoge una y otra vez, un mantra que viaja con él por todo el mundo, acercando el atletismo a niños y adultos, ricos y pobres. "Si tienes un sueño, ¿por qué no perseguirlo?". Eliud tiene claro su lugar una vez decida aparcar las zapatillas. "Seré un embajador del atletismo, intentaré convencer a la gente de que aquello que sueñan se puede lograr".