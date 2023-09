Martin Fiz: "Tengo la gran suerte de tener 60 años y seguir viviendo del deporte"

Martín Fiz tiene 60 años y sigue cosechando éxitos deportivos. El más reciente fue la victoria en la media maratón de Copenhague en su categoría. Después de ser campeón del mundo y de Europa en maratón durante su carrera, el vitoriano todavía se marca nuevos retos. Ahora, intentará ganar las cinco 'SuperHalfs' (Lisboa, Cardiff, Copenhague, Valencia y Praga) en la distancia de media maratón, al igual que hizo cuando se llevó las seis 'majors' (Boston, Nueva York, Berlín, Tokio, Londres, Chicago), que son las carreras más prestigiosas del calendario.

Sobre sus últimos éxitos, sus próximos retos y la llegada de un ya cercano fin de su carrera deportiva habla en esta entrevista concedida a 20Minutos.

¿Cómo preparó la media maratón de Copenhague? Ya tiene 60 años...Este reto comenzó en marzo, cuando gané la media maratón de Lisboa con una marca de 2 horas, 14 minutos y 20 segundos. Gané la media maratón de Copenhague con una climatología totalmente adversa para este tipo de carreras, con una temperatura de 25 grados y una humedad del 80%. Tenía ganas de ganar esta carrera y hacerlo con una buena marca.

Cuando he estado en la élite siempre me ha sido mucho más llamativo ganar que batir marcas. Cuando crucé la línea de meta de Copenhague, sentí una gran satisfacción. Fue una carrera en la que a partir del kilómetro 15 dejé de mirar el reloj y me limité a sobrevivir hasta meta, lo que hice fue pegarme a grupos para que me llevaran hasta el final y me dediqué a visualizar en el horizonte. En esta estaba un poco lesionado, de hecho, estos días estoy un poco lastimado, porque mis piernas están bastante magulladas de todas las peleas que he tenido durante mi carrera. Ahora mismo más que entrenar, lo que tengo que intentar es recuperarme, porque tengo que afrontar mi siguiente reto.

¿Qué diferencia hay en sus entrenamientos ahora respecto a los de su etapa profesional?Martín Fiz es una persona que se exige, que ha estado en la élite y que todavía tiene ese don para poder competir a estos niveles. Ahora mismo han cambiado muchas cosas, antes entrenaba cinco días a la semana con doble entrenamiento, alrededor de unos 200 kilómetros por semana. Ahora me he tenido que adaptar a mi edad y a los periodos de recuperación. Entreno cinco días por semana y los dos días que no corro hago ejercicios de fortalecimiento que antes no hacía.



Creo que las nuevas innovaciones también son muy importantes, que antes no se le daba ningún tipo de importancia y se veía como una pérdida de tiempo, porque lo que hacíamos era correr, correr y correr. Ahora mismo, me doy cuenta de que si no fuera por esos ejercicios de fortalecimiento y la alimentación, no estaría a este nivel.

¿Cómo afronta las próximas carreras?Las estoy preparado con ilusión y motivación. Correr se convirtió en mi profesión y gracias a Dios mi profesión sigue siendo mi hobby, porque lo que más me gusta es correr y marcarme nuevos retos. Para mí hubiera sido más fácil correr estratégicamente marcando a mis rivales y no luchar contra el crono. Intentar batir el mejor tiempo de Sergio Fernández Infestas (récordman de maratón en más de 60 años) es un reto añadido, que actualmente es de una hora, 13 minutos y 29 segundos, que es muy difícil de superar. Voy a seguir intentándolo porque yo soy una persona que me gusta esa ambición, ganar y hacer buenas marcas.

¿Cómo fue dejar la élite del deporte?Dejar la elite del deporte es algo difícil. Dejas lo que eres y todo lo conseguido se pierde 'en un pispas'. Muchos deportistas que se retiran no saben asimilar que la vida cambia, dejas de ser atleta profesional y pasas a ser un atleta aficionado. De hecho, muchos de los deportistas profesionales, cuando les llega el fin de su carrera deportiva, llegan a odiar el deporte.

¿Qué nuevos retos encontró en la categoría Máster?Para mí fue un cambio muy grande, porque pasé de competir en campeonatos a competir en carreras populares. En un principio desaparecí un poco de las carreras, luego surgió el movimiento social del running y ahí me refugié pasando un poco más de desapercibido. Después empecé a exprimir mis récords, además de plantearme retos y lograr gestas deportivas.

¿Recomienda hacer deporte a tan alto nivel a su edad?Siempre que se haga de manera saludable. Es decir, no de manera obsesiva, que sea más terapia mental, física, porque la gente sueña con hacer grandes marcas. Antes hay otras cosas, vida laboral, vida familiar, vida social. Martín Fiz se toma cuando puede una caña con los amigos y un vino si sale, disfruto de los amigos y de los entrenamientos sin obsesionarme con los resultados. Si ahora mismo entrenar fuera una obsesión para mí, no estaría haciendo este reto. Ya he sufrido bastante en la élite. Hay que buscar esa mezcla entre ocio, diversión y esfuerzo físico.

¿Cómo se sintió al ser el único que ha conseguido las seis majors en su categoría? Para mí es una gran satisfacción, porque ya es una prueba de más de 40 kilómetros en la que aparecen ciertos miedos escénicos tanto en la preparación como en la competición. La preparación es mucho más larga que otras distancias. Pero ganar las seis majors no te puedo decir que fuera tan satisfactorio como cuando fui campeón del mundo, porque es otro reto completamente diferente.

¿Cómo se ve para la media maratón de Cardiff? Para Cardiff lo veo más difícil. Estos días después de la media de Copenhague he tenido problemas musculares y articulares. Un poco causa del esfuerzo y la deshidratación que sufrí en Dinamarca... por esto lo veo más complejo. En Copenhague desde el principio fui a por todas e intenté lograr una gran marca además de ganar el evento, pero esta vez tengo que intentar ser menos ambicioso e ir a ganar la carrera en mi categoría y olvidarme de marcas.



Y en Valencia, que es la ciudad del running, siempre salen buenas marcas. La gente va a ir a intentar ganar a Martín Fiz, lo tengo muy claro, va a ser mucho más difícil y tendré que dar todo por mi parte tanto en Praga como en Valencia. Llegar al cien por cien es mi intención (la prueba es en 2024) y por eso he decidido hacer Copenhague y Cardiff seguidas para dejar luego espacio para Praga y Valencia.

¿Puede caer el récord de España? Qué mejor manera de poner el colofón a mi carrera. Por eso quiero acabar en Valencia, en mi país, España, y en la ciudad del running. Sería la mejor forma de terminar.

¿Cuál es la clave de su rendimiento a esos 60 años? Descubrí que nací para las carreras de largas distancias porque en 5.000 metros era más lento que el caballo de del malo, y luego me di cuenta de que lo mío era el fondo. Eso ha sido lo que ha marcado mi vida, que he hecho lo que me ha gustado. Tengo la gran suerte de tener 60 años y seguir viviendo del deporte.

¿Y hasta cuándo piensas seguir corriendo? Dije que iba a dejar de correr cuando me retiré como profesional, pero la vida me dio esa oportunidad con el running y esto me abrió muchas puertas, aunque sigo siendo un corredor amateur a pesar de que la gente me mire como profesional



Empecé haciendo atletismo con 13 años, ahora tengo 60 y sigo marcándome retos. Yo creo que basta ya, es mucho tiempo dándole zapatilla, hay que empezar a dar paso a la nieta y a los chavales más jóvenes.