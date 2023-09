De la gloria del Mundial a la guerra con la RFEF: el mes que ha cambiado la historia del fútbol femenino

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de trofeos de la Copa del Mundo femenina en Sídney, Australia, después de que España quedará campeona, desencadenó una batalla entre la Real Federación Española de Fútbol y las jugadoras de la selección española absoluta femenina. Este 20 de septiembre, se cumple un mes de la gesta que fue empañada por un comportamiento obsceno del entonces presidente de la RFEF que desató un conflicto de grandes dimensiones con unas jugadoras que están luchando para acabar con la mayor parte del organigrama federativo.

Una fecha para la historia

El 20 de agosto del 2023 es una fecha que cambió la historia del fútbol femenino y de la RFEF. El beso de Rubiales a Jenni Hermoso —y también sus gestos en el palco de autoridades tocándose sus partes íntimas— fueron el principio del fin para el granadino.

Un día después, el 21 de agosto, Rubiales pidió perdón al hacer escala en Doha rumbo a Madrid: "Me he equivocado". No obstante, sus disculpas fueron "insuficientes" para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y para la inmensa mayoría de instituciones. La FIFA le abrió un expediente disciplinario para investigar lo sucedido.

"No voy a dimitir"

Pasados unos días, la presión social y un comunicado de Jenni Hermoso condenando los hechos hizo que Rubiales se planteara seriamente una posible dimisión, que se podría hacer efectiva en la Asamblea Extraordinaria, fijada para el 25 de agosto. Cuando todo el mundo esperaba dicha decisión, el granadino fue contundente en su discurso: "No voy a dimitir". A partir de este momento, la FIFA entra de nuevo en escena y suspendió a Rubiales durante 90 días. Un hecho que provocó que la RFEF moviese ficha y le retirase el sueldo, el coche oficial, el ordenador y el móvil de empresa. Tras este cese 'momentáneo', Rocha, presidente del fútbol extremeño, se convirtió en la mayor cabeza visible de la institución española.

Los aplausos al discurso de la gran mayoría de asambleístas provocó que casi un centenar de jugadoras españolas se adhirieran a un comunicado en el que comunicaban su intención de no acudir a la selección hasta que no hubiera cambios estructurales, profundos y radicales en la RFEF.

El 31 de agosto, el Tribunal Administrativo del Deporte, TAD, califica el beso de Rubiales a Jenni Hermoso únicamente como una "falta grave". Al no considerarlo como "muy grave", el Consejo Superior de Deportes no podía suspender a Rubiales como presidente de la RFEF.

Destitución de Vilda y dimisión de Rubiales

El 5 de septiembre, Jorge Vilda fue cesado como seleccionador femenino absoluto. Con este movimiento, Rubiales se quedaba 'solo'. Todo hacía indicar que se iba a aferrar al cargo, pero una nueva denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un supuesto delito sexual y los 'daños colaterales' causados en la familia del granadino (la madre de Rubiales se puso en huelga de hambre), el expresidente de la Real Federación Española de fútbol, el 10 de septiembre, anunció su dimisión en el programa de Piers Morgan Uncensored.

"Cambios estructurales"

Pese a que Rubiales y Jorge Vilda estaban ya fuera de la Federación, las jugadoras querían más "cambios estructurales" para acabar, de una vez por todas, con el 'rubialismo' instaurado todavía en la RFEF. Sin embargo, la institución del fútbol español nombra a Montse Tomé como nueva seleccionadora de la selección femenina, la misma persona que aplaudió, junto a Vilda y De la Fuente, entre otras, el discurso de Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria y que era la segunda del anterior seleccionador.

Esta decisión desencadenaría otra 'batalla': casi todas las campeonas del mundo (21 de las 23 campeonas del mundo, todas menos Athenea y Claudia Zornoza) y un total de 39 jugadoras (se adhirieron las jugadoras de 'las 15' que no fueron al Mundial) emitieron un comunicado confirmando que "los cambios no eran suficientes para que las futbolistas se sientan en un lugar seguro" y que, por ello, no acudirían a las siguientes convocatorias de la selección.

La polémica lista de Montse Tomé

En la convocatoria de cara al primer partido de la Nations League (la competición que da el billete para los Juegos Olímpicos de París), Montse Tomé dio, este pasado lunes 18 de septiembre, una lista con la presencia de la mayoría de las campeonas del mundo, el regreso de varias de 'las 15' y la exclusión de Jenni Hermoso para velar por "su protección", una decisión que provocó perplejidad en unas jugadoras que mantenían su deseo de no ser llamadas para acudir con la selección.

Montse Tomé, en su primera rueda de prensa como seleccionadora nacional, aseguró que, en ningún momento, ninguna jugadora le había comunicado que no quisiera acudir, pese a que sí lo habían hecho algunas futbolistas de forma pública. Las jugadoras se encontraban en una encrucijada, pues de no acudir a la selección se enfrentaban a una posible inhabilitación (de dos a 15 años sin poder competir con sus clubes), como indica una la Ley del Deporte que fue recordada por Víctor Francos, presidente del CSD.

Tras un nuevo 'tira y afloja' de la RFEF con la selección absoluta femenina, gran parte de las futbolistas decidieron acudir a la convocatoria para evitar posibles consecuencias futuras: "Otra prueba indiscutible de que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo", añadió Jenni Hermoso mediante un comunicado la noche del 18 de septiembre, haciendo referencia a una convocatoria polémica y que ponían entre 'la espada y la pared' a las distintas campeonas del mundo.

Una reunión clave

Las 21 jugadoras convocadas, después de su llegada a la concentración de la selección española de fútbol, mantuvieron este 19 de septiembre por la noche una reunión con el CSD donde los temas principales eran la seguridad de no ser sancionadas si deciden abandonar la concentración y los cambios estructurales dentro de la Federación. Tras seis horas de tensión, Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, anunciaba un principio de acuerdo con las futbolistas, de las cuales 19 seguirían concentradas para los partidos de Suecia y Suiza. Solo Mapi León y Patri Guijarro han decidido abandonar la concentración: "No han sido las formas ni las maneras de volver". Los cambios solicitados comenzarán de manera inmediata, según ha asegurado Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes.