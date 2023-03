Otro revés para Márquez: deberá cumplir su sanción en el próximo GP en el que participe

El inicio del Mundial 2023 de MotoGP fue agridulce para Marc Márquez. Por desgracia para el piloto español, pasó de lograr una pole milagrosa y un podio en la primera carrera al sprint de la historia de la disciplina el sábado, a caerse el domingo en la segunda vuelta del Gran Premio de Portugal después de tocarse con Jorge Martín, llevándose por delante al héroe local de Portimao, Miguel Oliveira, y fracturándose un hueso del pulgar de la mano derecha.

Una acción tan temeraria, aunque fuese un error involuntario, lógicamente debía conllevar algún tipo de sanción, y la tuvo. Doble 'Long Lap' para el ocho veces campeón del mundo, a cumplir en el Gran Premio de Argentina esta misma semana. Sin embargo, Márquez ha tenido que pasar por quirófano y se perderá justo esa carrera, por lo que la sanción parecía quedar en el limbo.

No obstante, el piloto de Repsol Honda sigue en mala racha y finalmente no ha podido 'saltarse' la sanción, ya que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha tomado cartas en el asunto, y obligará a Márquez a cumplir en la próxima carrera de MotoGP en la que participe y no en Argentina, donde estará ausente por esa operación.

"Considerando la lesión y no participación de Marc Márquez en el Gran Premio Michelin de la República Argentina, y con vistas a cumplir con la intención subyacente a la decisión tomada por el Panel de Comisarios FIM MotoGP, el doble 'Long Lap Penalty' deberá ser cumplido por el piloto en la próxima carrera de MotoGP en la que pueda participar", ha informado este martes el panel de comisarios de la FIM en un comunicado.

Este panel de comisarios de la FIM entendió que el catalán fue "excesivamente agresivo", alterando la sesión con un "pilotaje irresponsable" que causó "peligro a otros competidores" y le impuso una doble 'Long Lap' como sanción para la siguiente carrera.