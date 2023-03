Marc Márquez no vive los mejores días de su brillante carrera deportiva. El piloto catalán es presa de su propia filosofía competitiva y su estilo arriesgado, el mismo que lo ha llevado a coronarse ocho veces campeón mundial, seis en la categoría reina de MotoGP. Ese ADN aguerrido ha dejado de dar sus frutos, y más bien se ha convertido en un castigo para su propio cuerpo y el de sus rivales, que han alzado a voz tras el grave error del español en el GP de Portugal.

El pasado domingo varios pilotos aprovecharon su turno de palabra tras la carrera para apuntar al de Cervera tras su colisión con Miguel Oliveira, más nombres para una larga lista de competidores con los que Márquez ha cruzado palabras ante los medios y 'sustos' sobre el asfalto en sus diez temporadas en MotoGP.

Polémica en la convivencia con Pedrosa en Honda

Desde su llegada a la categoría reina, en 2013, el de Cervera tuvo sus más y sus menos con Dani Pedrosa. Su compatriota y compañero de equipo en Honda no dudó en recriminar el agresivo pilotaje del joven talento que aquel año conquistaría el mundial en su debut en MotoGP. "Marc pilota al límite cuando tiene pilotos delante, lleva así todo el año, pero no todo vale. Todos sabemos correr pasados de vueltas", llegó a declarar Pedrosa tras caerse de la moto en el GP de Aragón por un fallo en el control de tracción producido al chocar con su compañero.

En aquella ocasión Márquez achacó el toque alegando circunstancias de la carrera, como hizo tras el grave impacto con Olivieira el pasado fin de semana. "Cuando Dani (Pedrosa) me ha pasado, he visto que me encontraba cómodo y podía ir más rápido, he levantado la moto para no chocar con él y me he salido. Me han dicho que le rompí el cable del control de tracción. Muy mala suerte para él, porque se ha caído".

Lorenzo le negó el saludo, pero terminó en reconciliación

En sus primeras carreras en el escalón más alto de la élite del motociclismo también mantuvo roces con otro compatriota, Jorge Lorenzo, quien llegó a negarle el saludo tras un toque en los últimos metros del Gran Premio de Jerez de 2013.

Aquella maniobra arriesgada de Márquez provocó una airosa reacción de Lorenzo, piloto que llegó a señalar a dirección de carrera por la ausencia de castigo para su joven rival. "Como ya dije, en caliente no me salía darle la mano. Repito que con Marc no tengo ningún problema, es un buen tipo y es joven. Como joven quiere comerse el mundo desde el principio y vio una oportunidad, un hueco y se metió (...) Yo no pedía que le descalificaran, pero sí usar el carné por puntos que para algo está. Y creo que la acción era merecedora", apuntó entonces sobre una polémica zanjada poco después.

Rossi, la patada y el Mundial que le quitó Márquez

La rivalidad más caliente en la carrera de Márquez fue la que mantuvo con su ídolo y, a la postre, enemigo número uno, Valentino Rossi. Todo empezó en Sepang 2015 en la famosa carrera en la que Valentino perdió los papeles y tiró a Marquez de la moto de una patada.

El italiano insistió en una colaboración ideada entre Márquez y Lorenzo para hacerle perder el Mundial, algo que confirmó parcialmente el seis veces campeón en una entrevista reciente. El incidente en Malasia le costó a Valentino salir último en la última carrera del año, en Valencia, una cita en la que Márquez evitó adelantar a Lorenzo para que el italiano, que remontó hasta ponerse cuarto, no se alzara con el título.

🎥 Márquez ofrece a Rossi hacer las paces…



… y Rossi se niega así a darle la mano:

Desde 2015 y hasta ahora los dos fenómenos del motociclismo han mantenido una tirante relación marcada por declaraciones cruzadas y desplantes públicos, como el saludo que le negó el italiano al español en plena rueda de prensa.

Aleix Espargaró estalla contra Marc

Aleix Espargaró fue una de las voces más críticas con Márquez tras el accidente del pasado domingo, pero no es la primera vez que el de Aprilia explota contra sus tácticas. La última vez fue la pasada campaña, cuando criticó la estrategia del de Cervera de pegarse a su moto para imitar el ritmo en unos entrenamientos libres.

"Hoy lo ha hecho con mi hermano, con Gardner, después con Oliveira y luego conmigo. Ha estado cerca de un minuto parado. No lo entiendo, es una vergüenza. ¿Qué hace Márquez esperando a la Aprilia para hacer una vuelta a Jerez? No lo entiendo, ¿Le hace falta una Aprilia para hacer una vuelta rápida el viernes?", se preguntaba entonces Espargaró.

🗣️ "Todo el mundo lo ha visto, ha estado un minuto esperando. No me voy a quejar que luego soy yo el que siempre se queja. Ha hecho la vuelta en más de dos minutos, las Moto3 ruedan en 1:46, poco más que añadir"
@AleixEspargaro sobre el gesto a @marcmarquez93 #SpanishGP 🇪🇸

Y de nuevo Márquez trato de quitar hierro a lo ocurrido: "No le quiero dar más bombo. Es lo natural del motociclismo. Se queja por todo. No sé exactamente por qué se quejaba esta vez. Iba lento, no quería ni buscar una rueda porque no tenía ni la velocidad, ni la moto que tocaba y sabía que no podía mejorar mucho el tiempo. Él movía las manos y no le he dado la mayor importancia", asgrimió el 93.

La última bronca con Jorge Martin

El último en enzarzarse con Márquez ha sido una de las perlas más prometedoras de la categoría, Jorge Martín. El madrileño sufrió una rotura en un dedo del pie por un toque con Márquez en la polémica acción de Portimao, y no dudó en denunciar el estilo de su compatriota ante los micrófonos de Dazn.

"Salgo a pista y prefiero tenerlo delante porque si no sé que voy a recibir un golpe. No voy a utilizar las mismas armas porque no es algo lógico, pero destrozar la carrera de dos pilotos es algo que espero que no vuelva a hacer", dijo el madrileño, que sufrió una rotura en un dedo del pie tras el choque con Márquez. "Hemos llegado a un punto en el que hay que mejorar algo porque en cada carrera pasa la misma historia (...) Estoy cansado ya de esto".

🗣️ "Lo mismo de siempre. Pensaba que me había roto la pierna".



🔊 "Espero que Dirección de Carrera haga algo. Estoy cansado de esto".
@88jorgemartin habla después de lo ocurrido con Marc Márquez y Miguel Oliveira #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁

Se perderá el GP de Argentina

Además del cabreo de buena parte de la parrilla, el riesgo que toma Márquez en cada carrera le está pasando una alta factura semana tras semana. Tras dos temporadas en dique seco por las secuelas de las lesiones, el piloto volverá a perderse una carrera, el GP de Argentina, por una fractura en el brazo tras su caída en Portugal.