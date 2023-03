Rossi no se olvida de Márquez: ''Te estás creando una imagen de mierda''

Valentino Rossi no ha olvidado su rivalidad con Marc Márquez dos años después de su retirada y cuando ya ha transcurrido casi una década de su polémico incidente en Sepang en 2015, del que ha vuelto a hablar para revelar lo que le dijo al catalán tras su accidente en la pista. Sus palabras cobran relevancia justo cuando el piloto de Cervera vuelve a estar en el punto de mira por su error en Portimao.

El italiano sigue considerando que el hexacampeón tenía la firme intención de hacerle perder el que hubiese sido su décimo Mundial en favor de Jorge Lorenzo, que a posteriori terminaría proclamándose campeón. Por eso, tras su encontronazo en Malasia "hablé con él", ha asegurado. "¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Te estás creando una imagen de mierda. Entiendes que será así para siempre, te recordarán por esto", le dijo entonces, según reveló hace unos días en una entrevista en el podcast Passa dal BMST que recoge el diario Marca.

"¿Vale la pena arruinarte para hacerme perder el mundial?", le llegó a preguntar Rossi, "pero él simplemente me miró distraídamente", señala sobre el fin de esa conversación tras la caída del español en Sepang.

'El Doctor' ha recordado sobre ese día que "me molestó durante toda la carrera, al final le apreté y dice que le di una patada, pero no es cierto", sentencia. Tras la carrera creyó que Márquez sería sancionado saliendo último en la siguiente carrera, pero "me sancionaron a mí". "Deberían haberlo gestionado mejor", considera, y reconoce que "fue una gran pena para mí pero también para el campeonato", puesto que "me arruinó la última carrera de la temporada".

Además, sigue pensando que Márquez compitió ese día para ''cubrir las espaldas a Lorenzo''. "Fue algo que ya se sabía", subraya, y de lo que alertó antes de la prueba: "Le dije a él y a los comisarios que en Valencia se comportaría así, que no jodería a Lorenzo al final de la carrera, que le protegería las espaldas y que me haría perder el mundial. Ellos me miraron como si estuviera loco".

El nueve veces campeón del mundo no olvida lo ocurrido y señala que "nunca se ha visto a un piloto, sobre todo un campeón, correr para que gane otro". En este sentido, cree que "fue absurdo, horrible, porque no me dio la oportunidad de jugármela con Lorenzo, en un año estelar, un año en el que podría haberme convertido en diez veces campeón del mundo y poner la guinda al pastel".

"Fue una injusticia muy grande que nunca se me quitará", destaca el italiano, que admite que "tengo una herida realmente profunda" por lo que ocurrió ese año. Lo que tendría que haber ocurrido en esa última carrera, desde su punto de vista, es "haber tenido una gran batalla con Lorenzo" en la que "podría haber ganado él o yo, pero habría sido un año maravilloso".

"Con Márquez fue totalmente diferente, no fue solo una rivalidad deportiva en la pista", resume sobre su relación con el catalán, porque, insiste, "en un momento decidió hacerme perder el Mundial haciendo ganar a otro que ni siquiera era su compañero". Rossi asegura que "para él yo era al que quería destruir, el mito a destruir para quedarse con mi sitio".