El presunto autor del atropello a Valverde fue guardia civil y asegura que los ciclistas le "increparon y agredieron"

El conductor de 69 años acusado del presunto atropello intencional que sufrió el ciclista Alejandro Valverde y dos compañeros del equipo Movistar el pasado sábado en la pedanía murciana de Javalí Viejo fue guardia civil, según ha informado este martes a EFE su letrada, Ariane Santiago.

El acusado, que estuvo destinado varios años en el País Vasco y ejerció también un tiempo como auxiliar en el Instituto de Medicina Legal de Murcia, quedó este lunes en libertad con cargos tras declarar ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de la capital murciana, quien le impuso la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y ordenó la retirada del carné de conducir y la intervención del vehículo al advertir indicios de posible delito contra la seguridad vial, lesiones y abandono del lugar del siniestro.

Su abogada ha insistido hoy en que no hubo ninguna intencionalidad en el atropello que sufrieron los tres ciclistas profesionales, si bien no ha querido explicar las circunstancias en las que se produjo el accidente y será su representado el que de su versión de los hechos -ha asegurado- cuando se recupere emocionalmente de lo ocurrido.

El atropello, según pudo saber EFE de fuentes cercanas al caso que investiga la Policía Nacional, se produjo sobre las 12:20 horas en la pedanía de Javalí Viejo cuando algunos de los ciclistas recriminaron al conductor por un adelantamiento temerario que los puso en peligro al no respetar el metro y medio de distancia obligatorio para rebasarlos en carretera.

Al oírlos, el acusado frenó, dio marcha atrás y embistió por detrás a Valverde, que quedó muy mareado del golpe, y a dos de sus compañeros, tras lo que se dio a la fuga por la carretera RM-560 a su paso por la pedanía murciana de Javalí Viejo.

Horas después del accidente se entregó a la Policía Local y quedó detenido hasta su puesta a disposición judicial en la mañana del lunes. "Cuando tenga fuerzas dará su versión, pero ahora es pronto porque está asimilando lo que ha pasado, ha estado 45 horas detenido y es un hombre que toma medicación oncológica y tiene algunos achaques", ha contado la abogada.

'El Español' accede a la declaración del acusado

Pese a que la abogada del presunto autor del atropello asegura que su versión será pública cuando se recupere del episodio, 'El Español' ha accedido en exclusiva a la declaración completa y en ella el exguardia civil asegura que fue "increpado y agredido" por los ciclistas:

"Una vez reposté, cogí la circunvalación que rodea Alcantarilla y a la altura de la redonda en dirección a la Puebla de Soto y Javalí Viejo, tuve que ceder el paso a un grupo de ciclistas, calculo que unos 35 o 40: bajaban por la circunvalación y circulaban por la redonda antes que yo. A la altura del puente del río Segura vi la oportunidad de adelantar a los ciclistas, comencé el adelantamiento invadiendo todo el carril contrario, sin observar a ningún coche que viniese de frente, cuando terminé el adelantamiento vi que venía un vehículo por el carril contrario, pero en ningún momento puse en peligro a los ocupantes del citado vehículo. Una vez finalizado el adelantamiento escuché como los ciclistas me decían: 'cabrón, hijo de puta'.

Frené de golpe con la intención de preguntarles por qué me insultaban y en ese momento empezaron a tirarme botellas de agua metálicas, forradas con un plástico muy resistente, que impactaron dentro de mi vehículo, en el espejo, en los cristales y ante esa agresión tan desproporcionada: me asusté. Tuve miedo de que le pasara algo a mi mujer, a mi cuñada o a mí: todo eso se estaba produciendo con el coche detenido y con todos los ciclistas alrededor de la monovolumen, increpándome y agrediéndome. Ante la situación de pánico que sufrí, solo pensé en irme y acabar con el estrés y la angustia que estaba sufriendo, por eso reanudé la marcha y me marché de allí hasta mi casa para tomarme una tila".