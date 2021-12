XPB / James Moy Photography Ltd

La que iba a ser una temporada de 'entreguerras' antes del gran cambio normativo de 2022 se ha convertido, a la postre, en una temporada legendaria que ha dejado una de las mayores batallas que se recuerdan en el automovilismo. La campaña 2021 de Fórmula 1 será rememorada con el paso de los años como una de las más emocionantes, algo que hacía falta para reenganchar al gran público a una competición que está volviendo a resurgir en las conversaciones sobre deporte.

La vuelta de Fernando Alonso ha sido clave en España. No se puede entender este deporte y su preponderancia mediática si no es gracias al hombre que se coló cada domingo en las comidas de millones de casas en los años de gloria. Aunque no lucha por victorias como entonces y el sueño del título está (aún) lejos, actuaciones como la de Hungría sujetando al mismísimo Lewis Hamilton, salidas épicas como las de Silverstone o, por su puesto, el podio de Catar.

Pero si ha habido una palabra repetida este año ha sido 'El Plan'. Lo que empezó como un meme se ha convertido en un concepto ilusionante, que ha arrasado entre los fans (muchos de ellos nuevos, subidos al carro de un Alonso del que apenas se acuerdan ver ganar porque eran poco más que bebés). Ni el propio protagonista sabe bien qué decir cuando le preguntan al respecto, aunque ha sabido aprovecharlo para generar expectación.

Y mientras Alonso ejerce de faro, como siempre sin hacer ruido pero siendo más que fiable, Carlos Sainz ha demostrado en su primer año en Ferrari que está en condiciones de atraer mucho más protagonismo. El madrileño no sólo ha sido el único piloto que ha completado todas las carreras del año, sino que ha acabado 5º en el Mundial y por delante de Charles Leclerc, el eje sobre el que (en teoría) pivotaba el proyecto de la Scuderia.

Cuatro podios, que empezó con el 2º puesto de Mónaco y acabó con el 3º en Abu Dhabi, confirman al español como una firme realidad en la quiniela si en el tallero de Ferrari dan con la tecla para los coches del año que viene.

Una rivalidad legendaria

Pero más allá de la presencia de Alonso o el buen rendimiento de Sainz, que no son más que una mínima parte de lo que ha ocurrido en este 2021, lo que ha convertido esta campaña ya cerrada en una de las mejores en muchos años ha sido la intensa lucha durante las 22 carreras disputadas entre Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El neerlandés ha destronado al heptacampeón, quizá para siempre porque a fecha de edición de este análisis aún no se han aplacado las apocalípticas campanas que apuntan a una retirada definitiva del británico. Episodios como el de Silverstone, el de Hungría, el de Monza, el de Arabia Saudí y, por supuesto, esa vuelta final en Abu Dhabi son sólo algunos trazos de una historia que ya se coloca en las primeras filas del ránking de las mejores peleas de la Fórmula 1. Dos titanes codo a codo que se batieron el cobre sobrepasando los límites de la deportividad sana, provocando las quejas de una Mercedes que, pese a ganar el título de constructores, acabaron demostrando una pésima gestión en el momento de la derrota, amagando con una reclamación de la que recularon al momento.

No se puede obviar el recuerdo sucinto de la temporada 2021 de Fórmula 1 sin hablar del elefante en el centro de la habitación que ha sido Michael Masi. El director de carrera se ganó el enfado unánime de pilotos, jefes de equipo (el "No, Mickey, no" de Toto Wolff ya es carne de meme para siempre) y espectadores. Es uno de las grandes deudas que deja para el futuro esta temporada, cuyo momento más esperpéntico fueron esas tres vueltas que dieron por válido el GP de Bélgica.

La actitud del juez supremo de la Fórmula 1 ha generado una enorme controversia, pero también ríos de tinta y espectáculo extradeportivo, que de eso también vive el deporte. ¿O acaso no hay que agradecerle (o culparle) a Masi por esa ya legendaria última vuelta de Abu Dhabi?

Lo que ocurra en 2022 nadie lo sabe. Si 2021, que se presentaba como una campaña de paso sin mayores expectativas, ha sido lo que ha sido, en un reinicio de la partida sería muy arriesgado hacer apuestas. Lo que sí está claro es que la Fórmula 1 ha vuelto y eso, independientemente de lo que ocurra, es una gran noticia.