El gimnasta Ray Zapata, que consiguió la medalla de plata en suelo en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha asegurado este viernes que gracias al trabajo con su psicólogo ha podido disfrutar del éxito de ser subcampeón. “Ahora estoy disfrutando de mi plata olímpica... Antes, cuando me veía quedando segundo en una competición decía: ¡Qué mierda!”.

En un foro sobre la salud mental, el subcampeón olímpico ha explicado que comenzó a ir al psicólogo después de darse cuenta de que estaba “obsesionado” y que incluso renunció a sus vacaciones de Navidad para seguir entrenando. “Cuando llegué a la competición me ganó un niño de 18 años. Pensé, '¡si me he quedado entrenando en mi casa para quedar primero y he quedado quinto!'”, ha explicado.

Ahora, tras su paso por terapia, se ha dado cuenta de que estaba “sobreentrenado” y que a los retos “no hace falta ponerle tantísima energía, sino la energía correcta”. Por ello, trabajó con su psicólogo que muchos de los objetivos que uno se marca no dependen de uno mismo, sino de otros factores externos.

Para los Juegos Olímpicos se propuso lograr una puntuación de 15, que era lo que él pensaba que necesitaba para ser Campeón Olímpico, lo que implicaba clavar cinco series en la final. “Clavé y quedé subcampeón. El objetivo no dependía de mí porque tenemos otro factor que son los jueces, ellos son los que puntúan y hay muchos intereses ahí”.

“El pueblo español y el mundo entero ha visto que realmente (la medalla) es de oro, pero yo eso no puedo controlarlo. Yo sé que es de plata pero mi corazón sabe que es de oro y estoy más contento que nadie”, ha añadido.

El ejemplo de Simone Biles

Ray Zapata alaba además el ejemplo “valiente y necesario” de la estadounidense Simone Biles. “Ha demostrado que no hace deporte para nadie sino para ella misma. Si no estás bien psicológicamente, por mucho que te diga la gente tienes que parar. La gimnasia es un deporte muy difícil. Nos perdemos en el aire, nos desubicamos… puedes caer de cabeza y quedarte parapléjico”.