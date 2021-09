Para dar comienzo a la nueva temporada radiofónica, Carlos Herrera, presentador de la Cadena COPE, ha tenido la oportunidad de entrevistar al Papa Francisco y preguntarle sobre la actualidad y sus diferentes aficiones, entre ellas el fútbol, deporte al que ha reconocido en varias ocasiones profesar gran afición.

Herrera preguntó a Santo Padre sobre su experiencia dentro del terreno de juego, para lo que el Papa ha admitido no poseer muchas habilidades futbolísticas y sentirse más seguro defendiendo la portería. "Yo era un palo. Me llamaban 'el pata dura', por eso me metían siempre al arco, ahí me defendía más o menos bien".

El Papa Francisco es un reconocido aficionado de San Lorenzo, equipo al que ha reconocido no ver sus partidos tras una mala experiencia. "Sentí que el Señor me pedía eso, porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Yo quedé mal. Al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no volver a ver un partido”, contó.

Aprovechando esta charla, Herrera no dejó pasar la ocasión para preguntarle sobre el reciente fichaje de Messi por el PSG, a lo que el Papa Francisco respondió a través de una reflexión. “Para ser un buen futbolista hay que tener dos cosas: saber trabajar en equipo y no perder el espíritu amateur", quiso destacar el Papa.

"Cuando en el deporte se pierde ese espíritu de amateur se empieza a comercializar demasiado, no dejarse manchar por esto, derivar sus ganancias y todo para obras de bien y fundaciones. Eso es lo que ha hecho Messi y le ha llevado a ser el mejor”, opinó, augurando un buen futuro para su compatriota.