Jorge Messi ha vuelto a reaparecer en Barcelona este lunes. Varios medios de comunicación se agolpaban en el aeropuerto de El Prat esperando al regreso del padre de Leo por primera vez desde que se fuera al Paris Saint Germain.

Ante el aluvión de preguntas, el patriarca de la familia Messi ha respondido brevemente a las cámaras GOL, a las que afirmó que “no se le hizo raro ver a Leo con otra camiseta. Esto es la vida”.

No desaprovechó la oportunidad para mandar un recado a la cúpula del FC Barcelona cuando fue preguntado si seguía dolido con el club por permitir la salida del astro argentino, a lo que respondió: “No, con el club no, con algunos, pero ya está”, intentando dejar zanjado el asunto.

Unas declaraciones que llegan horas después del debut oficial de Messi con el club parisino, en el que el argentino pudo jugar cerca de media hora ante el Reims en la victoria del PSG por 0-2 y siendo el principal foco de atención dentro y fuera del campo.