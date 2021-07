Alice Campello muestra las amenazas que recibieron ella y sus hijos durante el Italia - España por el gol de Álvaro Morata

El creciente protagonismo de Álvaro Morata como uno de los líderes de la selección española ha hecho que los 'trolls' se ceben con él, pero sobre todo con su mujer y sus hijos.

El delantero ya denunció estos insultos al principio de la Eurocopa, que no han cesado. Ha sido la propia Alice Campello la que ha mostrado en instagram los mensajes que le dedicaron en italiano durante el encuentro precisamente ante los transalpinos. Morata fue el autor del gol del empate que forzó la prórroga, aunque luego también fue él quien erró uno de los penaltis decisivos de la tanda.

"Tanto vosotros como vuestros hijos morirán de un infarto", "tu esposo es un perro con cáncer y tus hijos también", "no te atrevas a publicar fotos del gol de Morata o iré a tu casa y te quemaré en viva"... Estos son algunos de los mensajes que recibió la influencer.

😡@AliceCampello, mujer de @AlvaroMorata, publica las amenazas que reciben por redes



❌"A tus hijos les va a dar un infarto"

❌"No publiques fotos de Morata que te quemo la casa"



👏@AliceCampello: "No sufro por esto, pero si le pasa a alguien frágil puede suponer un problema" pic.twitter.com/6Wen8oVJH4 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 7, 2021

Además de denunciar este tipo de actitudes, Campello ha mostrado su pesar por ser objeto del odio en las redes, pero no por ella, sino porque esto mismo puede estar pasando con gente que lo asuma peor o más frágiles.

"Siendo sincera, no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. Ni siquiera creo que sea un asunto de "italianos", sino de ignorancia. Pero creo que si le hubiera pasado a una chica más frágil habría sido un problema. Recordemos que el deporte es para unirnos, no para no desahogar nuestras frustraciones. Realmente espero que en el futuro se puedan tomar medidas serias para este tipo de personas porque esto es vergonzoso e inaceptable", ha pedido.