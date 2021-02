Más audios del equipo médico de Maradona: "Anoche fumó marihuana y bebió vino con las pastillas, todo no podés"

Continúan saliendo a la luz los detalles que rodearon a la muerte de Maradona, motivo de investigación por parte de la Fiscalía y que tiene a los médicos que le trataban en el punto de mira.

Precisamente conversaciones entre ellos son las que se están filtrando en los últimos días por parte del portal 'Infobae', que ha podido acceder a estos documentos sonoros que manejan los investigadores del deceso del '10'.

En una de las conversaciones, Leopoldo Luque, el neurocirujano y médico al cargo del 'Pelusa', y otro miembro del staff médico sin identificar, hablan sobre los malos hábitos que aún mantenía Maradona.

"Ayer, menos la Monona (la cocinera) y el de seguridad, todos fumando porro. Hoy se levantó todo dolorido, como que el chabón no descansa, se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino con las pastillas encima... No podés todo", decía uno.

La respuesta de Luque, hablando sobre una posible autopsia todavía en vida de Diego: "Yo esto más o menos sé cómo manejarlo. Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia salta eso. Al que menos van a responsabilizar es a la parte de salud, eso es un tema del entorno. Nosotros no lo podemos manejar, podemos sugerir".

A lo que otro interlocutor añade: "Quería escribirte en suma confianza. No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo hacer para cortarlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él cuando en la autopsia saliera marihuana".

Durante la conversación. ambos acusan al entorno más cercano de Maradona de proporcionarle la marihuana.