A la luz más audios de los médicos de Maradona tras su muerte, preocupados por si los medios les acusaban

La muerte de Maradona continúa dando que hablar a medida que se van conociendo los detalles que la rodearon. La Fiscalía continúa investigando los instantes anteriores y posteriores al deceso de la leyenda y Leopoldo Luque, el médico del astro, y Agustina Cosachov, la psicóloga, están en el punto de mira, imputados por homicidio culposo, y llamados a esclarecer todo lo que hicieron en el tiempo en que ejercieron de médicos personales del 'Pelusa'.

En el marco de la investigación, han salido a la luz varios audios intercambiados entre ambos médicos en los que se dicen cosas que han indignado a Argentina, como el "se va a cagar muriendo el gordo" de Luque, información desvelada por 'Infobae'.

Ahora se ha publicado un largo intercambio de audios entre ambos en el que intentan convencerse el uno al otro de que deben estar tranquilos ya que han hecho todo informando a la familia, aunque especialmente Cosachov se muestra muy preocupada y asustada por si los medios les señalaban a ellos.

"Yo tengo cagazo que me quieran empomar por los remedios.", dice ella, a lo que Luque le responde que no tema. "Lo que tenés que pensar que acá hay algo fundamental, que todo todo, se habló con la familia. Todo incluso en las reuniones de zoom se hablaba de la disponibilidad médica, qué era lo que necesitábamos. Qué era todo. Todo se habló con la familia", añade Luque, lo que dejo a la psicóloga más tranquila aunque insistía con "me rompe las bolas que los medios salgan todas estas pelotudeces".