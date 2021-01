"Se va a cagar muriendo el gordo", el audio del médico de Maradona minutos antes de su muerte que indigna a Argentina

Pasan los meses y las circunstancias que rodearon a la muerte de Diego Armando Maradona siguen saliendo a la luz. Quiénes acudieron, en qué estado se apagó su vida, culpables, líos de herencias... el legado del astro argentino sigue revuelto tras su marcha.

Ahora han salido a la luz unos audios que han indignado a toda Argentina. El portal 'Infobae' ha desvelado en exclusiva los documentos en los que se escucha al médico de Maradona, Leopoldo Luque, enviando audios a Agustina Cosachov, psiquiatra del 'Pelusa', también en el punto de mira.

Ella intercambió audios y mensajes escritos con Luque, informándole de todo desde el country San Andrés en el que Maradona pasó sus últimos días de vida.

"Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, "El Negro", yo y "Monona" y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada", explica en uno de los audios.

Cuando insistía en que ya no había nada que hacer, Luque, imputado por homicidio culposo por la muerte del Diez, le preguntó algo extraño: "Avísame si están enojados con nosotros", en referencia, se intuye, a la familia más directa del exjugador.

"Se va a cagar muriendo el gordo"

'Infobae' también ha revelado otros audios que Luque envió a uno de sus contactos de camino a la casa de Maradona en el momento de su muerte, Unas palabras que han sembrado la polémica en toda Argentina:

"Si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá", dice.

La Fiscalía General de San Andrés continúa analizando todos los detalles de la muerte de Maradona, con los citados doctores en el punto de mira por su posible contribución a su partida.

Una teoría que apoyan por completo las hijas de la leyenda argentina, que han manifestado públicamente en varias ocasiones su rechazo total a Luque.