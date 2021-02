Deportistas españoles que se han ido a Andorra: de Arantxa Sánchez Vicario a pilotos de MotoGP y rallies, ciclistas...

Andorra se ha convertido en el centro de la polémica tras el anuncio de Rubén Doblas, 'El Rubius', de mudarse allí, llevándose por el camino toda su tributación al fisco español. Como han hecho otros youtubers, uno de los creadores de contenido más seguidos en castellano se va al Principado para hacer lo que desde hace años es una costumbre bastante extendida entre las grandes fortunas.

Aunque es totalmente legal el cambio de domicilio entre países de la UE, se deben cumplir una serie de requisitos como pasar un número mínimo de días al año, 183, no tener antecedentes penales, demostrar haber comprado o alquilado una vivienda, dejar un depósito de 50.000 euros en el Instituto Nacional de Finanzas (más 10.000 por miembro de la familia) y demostrar patrimonio o ingresos equivalentes al 300% del salario mínimo, entre otras cuestiones. Especialmente estos últimos requisitos limitan mucho la fuga de trabajadores comunes, y sólo se lo pueden permitir grandes fortunas o al menos muy solventes.

Hasta la llegada de estos 'nuevos ricos' cuya fortuna ha salido de las nuevas vías de comunicación, lo habitual era que artistas (como la soprano Montserrat Caballé) y deportistas estuvieran en los titulares por haberse ido a Andorra pese a que en su pasaporte ponía que eran nacidos en España. Casos muy sonados fueron los de Arantxa Sánchez Vicario. La tenista barcelonesa trasladó su residencia al Principado en plena explosión de su carrera, a principios de los 90, pero perdió un largo juicio con Hacienda en 2011 que la obligó a pagar una millonada que prácticamente le dejaron en la ruina.

De Arantxa Sánchez Vicario a El Rubius: famosos que se fueron a vivir a Andorra Adrián Cobos El Rubius es el último español famoso que se ha mudado a Andorra para aprovechar sus beneficios fiscales. Otros 'youtubers', deportistas o modelos hicieron antes el mismo camino para tributar menos en el país pirenaico.

Ni mucho menos fue la única. Otro de los que vivió un tiempo allí antes de volver a su Mallorca natal fue, por ejemplo, Carlos Moyá. Sus casos chocan frontalmente con el de Rafa Nadal, que nunca ha salido de España, aunque sí hubo un tiempo en el que fijó su domicilio en el País Vasco por contar con un sistema de cotización diferente y más ventajoso que el balear.

"El deportista español que no tributa fuera es un burro"

Los deportistas internacionales suelen pasar poco tiempo en su casa. Tenistas, pilotos de automovilismo o motociclismo, ciclistas... Los aeropuertos son su día a día, y por ello muchos de ellos eligen países con tributaciones menores que España para fijar su residencia.

El alto coste impositivo hace que muchos defiendan esta costumbre. Sonada fue la explicación que dio Álex Crivillé, campeón del mundo de 500cc, hace unos años: "La fiscalidad es muy alta aquí, fatal, por eso los deportistas de élite se van todos a vivir fuera. Es una etapa de tu vida muy corta y tienes que mirar por ti. Los del mundo del motor están, lógicamente, todos fuera: en Londres, en Suiza, en Andorra, en Mónaco... es normal. Y el que no lo hace es burro, así de claro: burro". Él, aunque luego lo matizó, tuvo su residencia en Andorra un tiempo.

Crivillé, en 2017: "La fiscalidad es muy alta aquí, fatal, por eso los deportistas de élite se van todos a vivir fuera"

El motociclismo es una de las disciplinas que más deportistas tiene inscritos en Andorra como residentes. Aunque España es la nacionalidad más numerosa de la parrilla de las tres categorías, Andorra es, en proporción, el país con más habitantes entre los corredores.

Joan Mir, vigente campeón del mundo, es uno de ellos, pero ni mucho menos está solo: Maverick Viñales, Alex Rins, Tito Rabat, Iker Lecuona, Aleix y Pol Espargaró... Además de ellos, el australiano Jack Miller también ha preferido irse al país de los Pirineos para fijar su hogar allí. No es una cuestión única del motociclismo de velocidad: Toni Bou, el 28 veces campeón del mundo de trial, también reside desde hace años en Andorra. Y estos están en activo, pero ya retirados como Sete Gibernau (fue acusado de evadir 2,8 millones de euros), Jorge Lorenzo (que también las ha tenido con Hacienda) o Dani Pedrosa tuvieron casa allí, aunque ahora ambos se han ido a Suiza, un lugar también señalado para quienes quieren ahorrarse el pago de impuestos.

No todos lo han hecho, ni mucho menos. El mejor ejemplo es Marc Márquez que, aunque llegó a comprarse una casa allí, prefirió mantener su domicilio en Cervera, donde vive y cotiza desde siempre. Eso sí: en 2013, cuando ganó su primer título de MotoGP, estuvo a punto de dejar plantado a Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno, como muestra de enfado ante la alta carga tributaria que tenía.

Marc Márquez se compró una casa en Andorra y estuvo a punto de irse, pero mantiene su residencia en Cervera

Aparte de las ventajas fiscales, los pilotos cuentan que el terreno andorrano les es muy propicio. La estación de esquí de Pas de la Casa tiene un circuito que es perfecto para entrenar, especialmente motocross, que es como se 'desfogan' cuando no están en los circuitos. Todo ello unido a una vida mucho más tranquila y una calidad, afirman, mayor que en otros países.

Dani Sordo, ciclistas... pero no Fernando Alonso

Como en el motociclismo, en el automovilismo es habitual estar buena parte del año lejos de casa. Por eso, no es raro que muchos pilotos tengan su domicilio en países como Mónaco (más de media parrilla de F1 está allí), Dubái o Suiza. En este sentido, uno de los que siempre suele salir en las críticas es Fernando Alonso, que vive a caballo entre España, donde cotizan sus empresas (es el primer contribuyente al fisco asturiano gracias a su Museo y Circuito), el país helvético y su domicilio al norte de Italia. En pleno estallido por la pandemia, volvió a salir este asunto a los medios por las críticas de Vicente del Bosque.

El que sí eligió Andorra fue otro piloto de automovilismo, en este caso de rallies: Dani Sordo, pese a ser más cántabro que las anchoas de Santoña, se mudó allí. Tiene su casa a escasos kilómetros de otro dedicado al 'offroad', Kris Meeke.

Estar en un enclave como los Pirineos hace de Andorra el lugar perfecto también para la práctica de otro deporte: el ciclismo. Muchos profesionales de las grandes vueltas se han trasladado allí. El excorredor Purito Rodríguez, Dani Moreno, Jonathan Castroviejo son sólo algunos de los españoles, además de los de otras nacionalidades Esteban Chaves o Dan Martin, que eligen la zona para vivir y prepararse de cara a sus competiciones.

El traslado de deportistas de todas las nacionalidades (por cercanía cultural y lingüística, sobre todo de origen español y más en concreto catalán) está fomentado por el propio Gobierno andorrano, consciente de que les conviene tener grandes fortunas con ellos. No obstante, no hay barra libre: hay un número limitado de visados de residencia para personas que no realizan "actividades lucrativas en el país", entre los que se guardan 30 para deportistas de relevancia internacional.