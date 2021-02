Darío Brizuela elogia con matices que 'El Rubius' se vaya a Andorra: "No se merece pagar los platos rotos"

Darío Brizuela, jugador internacional de Unicaja de Málaga, ha sido uno de los últimos en referirse a la polémica que ha suscitado el anuncio de 'El Rubius' de irse a Andorra a vivir y cotizar.

El escolta se ha mostrado comprensivo hacia el youtuber, algo que le ha obligado a soportar numerosas quejas y críticas por lo que ha tenido que matizar. Todo fue por un "Bravo" con el que reaccionó en twitter a la respuesta del comunicado que escribió Rubén Doblas, nombre real de Rubius.

El donostiarra tuvo la idea de aplaudir las explicaciones del creador, algo que fue leído como un elogio en general a toda su actitud.

Al ver la que se había armado, el internacional español escribió un texto matizando que aplaudía parte de la actitud del Rubius y no toda en su conjunto.

"Me he visto en la obligación de aclarar los siguiente: no defiendo que alguien vaya a Andorra para pagar menos impuestos (aunque sea legal), apoyo a una persona que se defiende así tras el linchamiento público recibido. No creo que se merezca pagar los platos rotos de la frustración social en la que vivimos a día de hoy. Si eso es motivo para llamarme lo que se me ha llamado, y tacharme de lo que se me ha tachado, bien. Lo acepto. Yo seguiré creyendo que somos una sociedad basada en valores más trascendentales", ha escrito.