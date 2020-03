El coronavirus enfrenta a Del Bosque con Fernando Alonso: "Alguno protesta porque se han hecho las cosas mal y luego cotiza en el extranjero"

Fernando Alonso fue uno de los españoles más relevantes en alzar la voz hacia las medidas del gobierno en su lucha contra el coronavirus. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de tibieza y no querer pillarse los dedos, entre otras cosas.

Estas críticas le han valido la desaprobación de otro español ilustre en el mundo del deporte: el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque. El salmantino pasó por 'El partidazo de COPE' para contar cómo está viviendo estos días de cuarentena e incertidimbre, aunque afirmó no aburrirse demasiado.

"Estoy preparando los papeles de Hacienda y pagos", cuenta en un momento, a lo que Juanma Castaño, el presentador, le adelanta las previsiones de que el Gobierno va a lanzar un paquete de medidas para que la población no pague demasiado y acuse menos el varapalo económico que se viene encima.

"Los que hayan ganado lo suficiente, que paguen lo que le corresponde. Por justicia social", relata, antes de referirse a lo que dijo Fernando Alonso, aunque sin citarle explícitamente.

"He visto que alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos", lanza la piedra Del Bosque. Castaño se da cuenta y le tira de la lengua a ver si se refiere en concreto a Alonso, ya que es el único identificable con las palabras del técnico salmantino, pero este afirma hablar "en genérico".

"Lo digo como un hecho genérico, no va contra nadie. ¿O no es verdad? Siempre tenemos una visión de las cosas, lo vemos todo con mucha facilidad, que si no se ha hecho esto o lo otro... Es un tema muy difícil y complicado y debemos ser comprensivos con las autoridades, que tienen tanta preocupación como podemos tener cualquiera de nosotros".