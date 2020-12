Xavi elige seguir en Catar y se borra de la carrera electoral del Barça: "Es un gran lugar para criar una familia"

El aficionado medio del FC Barcelona mira con ilusión cada vez que se vincula a Xavi Hernández con el banquillo blaugrana. Ya sonó para sustituir a Ernesto Valverde y a Quique Setién, y ahora que hay unas elecciones a la presidencia en ciernes (con Koeman discutido), vuelve a surgir su nombre.

Precandidatos como Víctor Font o Xavi Vilajoana ya han dicho públicamente que su objetivo es contar con el excapitán culé como el entrenador de su proyecto, pero no había salido ninguna palabra de boca del propio Xavi... hasta ahora.

El actual entrenador del Al Sadd ha publicado una extensa carta en la que deja claro que vive muy bien en Catar, que le encanta el ritmo de vida que tiene en el país árabe y que, de momento, descarta cualquier salida de allí.

"Si bien más adelante llegará el momento de dar el siguiente paso en mi carrera, por ahora, estoy concentrado en disfrutar mi tiempo aquí y aprovechar al máximo la oportunidad de ejercer un pequeño papel en el emocionante viaje hacia Catar 2022", admite. Dicho de otra manera: no se va a mover.

Xavi explica en la misiva que allí ha encontrado un gran país para criar a los suyos. "Realmente no sabía qué me iba a encontrar cuando me mudé aquí por primera vez, ya que fue una experiencia completamente nueva para mí, dejar el Barça después de 25 años, para ir a una parte del mundo con una cultura y tradiciones diferentes. Pero debo admitir que me gusta prácticamente todo lo relacionado con vivir en Catar. El clima es increíble, con sol casi todos los días, y es un lugar muy relajante para trabajar ya que la gente es muy respetuosa y amable. También es un país muy seguro con muy pocos delitos, por lo que es un gran lugar para criar una familia", elogia.

Relata que, además, desde que está allí ha podido disfrutar de "tiempo de calidad" con su esposa, que conoce restaurantes muy buenos, incluido uno español, y que se siente muy a gusto en el seno del régimen catarí.

La misiva de Xavi, uno de los embajadores más importantes del gobierno, se ha hecho pública con motivo del Día Nacional de Catar.