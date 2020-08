Xavi: "El fútbol es el único trabajo en el que se insulta al trabajador"

Xavi Hernández concedió una entrevista a 'Icon' del diario El País en la que repasa la actualidad del mundo del fútbol en este final de temporada atípico y aborda su futuro como entrenador del Barça, algo que ya le ofrecieron en enero cuando destituyeron a Valverde y que el exjugador rechazó.

"Hay ruido externo, temas extradeportivos… No creo que sea ahora, no. En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado", explica.

"Por supuesto para mí sería un privilegio entrenar algún día al Barça, con un equipo de ensueño, con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales. Me gustaría hacer un equipo con gente válida que conoce la casa", comenta, sobre su futura llegada al banquillo culé.

Sin embargo, asegura respetar mucho al actual técnico, Quique Setién, de quien considera que tiene una idea "muy cruyffista" de cómo debe jugar un equipo "aunque no siempre acompañen los resultados".

Xavi también es preguntado por el estilo de Simeone, opuesto al suyo pero al que, revela, respeta: "Simeone está logrando una cosa muy difícil: transmitir a sus futbolistas una idea de juego que, aunque es muy diferente a la mía –y a la del Barça–, es igualmente válida. Por eso es el entrenador más longevo en los últimos años de la Primera División española".

Cuestionado sobre si hay machismo en el fútbol, el exbarcelonista admite que sí, y va más allá: "Aún hay machismo en el fútbol, sí; no deja de ser un reflejo de la sociedad. Pero, fíjate, el fútbol es además de los únicos deportes –y trabajos– donde se insulta al trabajador, ya sea a los futbolistas o al entrenador. Yo creo que tendríamos que parar esto ya. Es inadmisible", explica y sugiera que se "paren los partidos automáticamente cuando haya insultos".