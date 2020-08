Ana Morgade responde a las quejas de Xavi Hernández: "Xavi, cari, creo que nunca has sido camarero"

Xavi Hernández ha recibido numerosas críticas por sus últimas quejas. El entrenador del Al-Sadd catarí aseguró que los futbolistas son los únicos profesionales que reciben insultos en su trabajo, algo que propició numerosas respuestas de gente que, en su día a día, también reciben palabras malsonantes de los usuarios.

Una de ellas ha sido Ana Morgade. La humorista ha pasado por muchos trabajos cara al público, desde camarera hasta teleoperadora, y ahora evidentemente como presentadora y monologuista sufre el continuo escrutinio del no siempre respetable.

Por eso, con cierta sorna, le ha dedicado un tuit a Xavi donde le deja bien claro que los futbolistas no son, ni mucho menos, los que más sufren en este ámbito.

"Xavi, cari, creo que nunca has sido camarero. A mí me han llamado de todo desde fuera de la barra por cerrar a mi hora, por no invitar, por poner la cantidad de alcohol que toca... Y como cómica no te cuento. Y como teleoperadora, FUA. Xavi, cari, que te entiendo...Pero XAVI CARI", le ha resumido.

Aprovechando esa idea, la humorista ha extendido la reflexión. Morgade ha pedido un poco de empatía con los que trabajan de cara al público o directamente son personajes con relevancia social, que muchas veces reciben grandes dosis de odio gratuito sin mucho más sentido que el simple hecho de ser conocidos. Algo que, tanto ella como Xavi, padecen en sus carnes.